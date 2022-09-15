朱銘雕塑「人間舞台」 上海展出被指親日…園方嗆告
上海月湖雕塑公園近日被人指，展示帶有「日本風格」的雕塑群，引發議論。據了解，這些雕塑出自台灣大師朱銘之手，主題是「人間舞台」。對於網友的指控，園方稱，斷章取義，將依法維權。其他網友也不以為然，「「說好的文化自信呢？」
來源：YouTube
綜合媒體報導，網傳消息指，上海月湖雕塑公園中擺放「親日」雕塑群，其中一些雕塑人像疑似穿著和服，相關消息隨即在網路引起熱議。
園方發布聲明表示，月湖雕塑公園內該主題雕塑共有36座，為國際知名藝術家朱銘於2006年創作，主題為「人間系列」，36座雕塑人物國籍、膚色不盡相同，形態各異，淋漓盡致地表演人生百態，廣受遊客和藝術家們的好評。
現在卻有個別人無視整組雕塑的主題思想，僅截取其中幾座帶有日本風格的雕塑人物發在網上進行炒作。有關部門確認網上傳播相關內容為斷章取義、惡意炒作。目前園方已對網上發布的信息進行了證據保留，並委託律師做進一步訴訟維權工作。
據了解，引起爭議的雕塑出自台灣大師朱銘之手，公開資訊顯示，月湖雕塑公園位於上海松江區佘山國家旅遊度假區內，占地1300畝，是由台灣金寶山集團總裁曹日章出資修建，園區內由自然風景與現代造景藝術相結合，有不少大型當代藝術創作品。
對於這則指控，有網友表示，「已經神經質了」、「偽愛國比真愛國更能賺流量」、「哪國人倒無所謂，關鍵是不怎麼好看」、「拍攝者真是人才，難道日本就不該出現中國文化？」
上一則
FB留言