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中國婦女報批李易峰縱慾：光談戀愛不結婚違反公序良俗

記者賴錦宏／綜合報導
中國官媒中國婦女報稱，「所謂光談戀愛不結婚等，都是不負責任、違反公序良俗甚至犯法的行為」，引發爭議。（取材自百度百家號）
中國官媒中國婦女報稱，「所謂光談戀愛不結婚等，都是不負責任、違反公序良俗甚至犯法的行為」，引發爭議。（取材自百度百家號）

中國男星李易峰因嫖娼被封殺，中國官媒紛紛發文抨擊這一行為。中國全國婦聯機關報「中國婦女報」則發文批評李易峰嫖娼之外，更進一步稱「所謂光談戀愛不結婚等，都是不負責任、違反公序良俗甚至犯法的行為」。

中國婦女報12日發表評論指出，近年明星觸犯法律的事件屢屢發生，萬人追封的頂流偶像一朝跌落「神壇」，亂象令人側目。不管什麼圈、不論什麼星，都要守住法律和道德的底線，加強自我約束。

文章又指，有個別網友認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的「明智」之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

文章表示，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名、行其他不軌之事等都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。三觀不正，災殃遲早會來臨。

不過此言論引發微博中國網友質疑，網友反問「光談戀愛不結婚」是犯了什麼法，又紛紛指責中國婦女報不為婦女權益說話，卻只會蹭明星事件熱度。

有網友說：「有時間評男明星，沒時間為真正需要幫助的婦女發聲？對得起中國婦女報幾個大字嗎？」「明星那些風流事能掛熱搜幾天，民生問題視而不見？」「不娶老婆違法還是不嫁人違法？婦女報違背婦女意志？」

李易峰 微博

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