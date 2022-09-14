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「挖出一群嫖客」李易峰栽在大數據掃黃？ 被拘得過地獄級生活

中國新聞組／北京14日電
李易峰在「暗夜行者」曾經入獄，想不到戲如人生。（取材自劇照）
李易峰在「暗夜行者」曾經入獄，想不到戲如人生。（取材自劇照）

中國人氣男星李易峰因為多次嫖娼遭北京警方行政拘留，震驚社會。綜合媒體與多名律師分析，李易峰是栽在「大數據掃黃」偵查手段。只要性工作者手機支付留下交易紀錄，就能從中挖出「一群嫖客」。

野馬財經報導引述江蘇陽晨律師事務所律師張鵬宇指出，嫖娼在中國屬於違法行為，一般不構成犯罪，通常會被處以15日以下行政拘留，多次嫖娼最多可處20日行政拘留，罰款至多人民幣5000元（約722美元）。

微博網傳消息稱，女方是性工作者，在「服務」李易峰之前就已經被警方盯上，而李易峰則在嫖娼期間「踩雷」，遭到拘留。

報導提到，2021年10月，知名鋼琴演奏家李雲迪也因嫖娼被北京警方查獲並予以行政拘留。當時有微博大V爆料，警方是在查獲某違法窩點後，才從涉事女孩供出的服務對象中發現了李雲迪。

前有李雲迪，後有李易峰，先後都因為嫖娼被抓。人們好奇究竟警方是如何發現的？報導引述北京一名律師分析，這和支付方式從現金變成行動支付相關。

律師指出，從前的買淫賣淫違法行為透過現金交易，不容易追溯。但是手機支付後交易記錄一直存在，抓一個小姐從收款記錄中可以挖出一群嫖客，抓住一個嫖客又能發現一群小姐，從大數據視角看，支付一次就被上傳到賣淫網路的一個節點上，只要查得嚴格，總是會被發現。

據報導，在一次清查行動中，某地網路公安利用大數據自動鎖定一些經常在晚上9時以後有規律地進行大額轉帳收款的用戶。經調查，發現這些用戶多是20至35歲間的女性，無正式工作，卻長期居住於高檔公寓，並時常出入高級酒店、足浴按摩、洗浴中心等場所。

不僅如此，中國警方在抓捕違法人員後，還會繼續追查。據浙江省2022年上半年處罰公示，嫖娼被抓的人員數量是賣淫被抓的近四倍，大多數是事後追查到的。

多名律師也在微博發文分析，警方採取摸藤式掃黃，賣淫的被抓，會查過往轉帳，李易峰事後被抓坦承不諱，顯見他的後台大數據，都被有關部門掌握了。

另據香港01報導，李易峰依法被行政拘留，網民最好奇他的近況。有網民就分享自己因為嫖娼而被行政拘留的經歷，對於養尊處優的李易峰來說，絕對是地獄級生活。

該名網民表示，在囚室住有約17人(可容納20人)，但只有4張睡床，除了睡覺時間，囚犯在其他時間不能上床。獄中生活甚有規律，看教育片、打掃、做早操，除了夜間輪更當值，皆要在晚間9時睡覺。

李易峰 北京 李雲迪

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