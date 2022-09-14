傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

近日一段人倫悲劇畫面在網路瘋傳，一名10歲左右的男孩因不滿奶奶打罵他，反手攻擊並勒住奶奶的脖子，最後疑似導致老人窒息而死。過程中拍視頻的人非但沒阻止，反而還笑出聲。視頻傳出後引發熱議，雖無法辨真假，但仍震驚廣大網友，直呼「這是什麼家庭」，大嘆「這視頻裡，沒有一個是正常人」。

多家媒體根據網上流傳的視頻報導，該3分鐘影片疑似發生在黑龍江綏化肇東市。視頻畫面顯示，一開始坐在炕上的奶奶手持藤條，一手不斷拍打男童頭部，男童難忍教訓，先回手重擊奶奶一拳，隨後伸手勒住奶奶脖子，把奶奶拉下炕，不讓她繼續動手。

奶奶被壓倒在地後，疑似因呼吸困難，用手上拖鞋拍打男童示意放手，一旁拍攝視頻的大人也未警覺上前阻止，還發出笑聲。最後奶奶握著拖鞋，整個人癱軟倒地不再掙扎，男童仍然不鬆手並大吼「每次都打我、說我不講理、打我、到底是誰不講理」。

幾秒後一位中年婦女背著另一個孩子進來，發現奶奶倒在地上失去意識，第一時間不是搶救，而是拿出藤條抽打男童，怒罵「你奶奶死了」，男童似也發現自己做錯事，跟著哭喊「我錯了，奶奶你快起來」。

來源：天下大小事

另據搜狐報導，該視頻裡發生日期、奶奶是否死亡資訊不明，該事件被中國主流媒體封殺，微博、抖音 上的視頻均被刪除，僅存個別微信 在流傳。但由於影片內容過於殘忍、悖離倫理，話題仍然在網友間發酵。

網友痛批內容離譜，拍攝視頻者和把上傳的人做法更非正常人，連後面進房責罵孩子的成年人都沒有關心過奶奶的生死，「整個影片充斥著殘忍、愚昧和麻木」，小孩沒有罪惡感、旁觀者沒有阻止、婦人沒有施救，唯一作出了正常反應旳，就只有屋外的狗不停吠叫。

但也有人也認為這就是暴力教育 下的惡果，「標準的生了不會教」、「用暴力教育小孩就該預料到有這種下場」、「用暴力教小孩、小孩也用暴力回應你啊」。 奶奶倒在地上並失去知覺，另一位大人進來指責男童。（視頻截圖）