內蒙17歲女產後殺嬰 二審4年刑改判3緩4

案發現場，小雲在這裡誕下一女。（取材自紅星新聞）

內蒙古包頭市女孩小雲（化名）2020年2月獨自一人在家產子後，將親生骨肉殺害，被判處有期徒刑4年，小雲提出上訴，近日，內蒙古自治區高級人民法院二審判決，認為本著對未成年人「教育 、感化、挽救」的方針，改判小雲有期徒刑三年，緩刑四年。

紅星新聞報導，小雲生活在內蒙古自治區包頭市，她三歲時父母離異，此後便由父親撫養長大，因為父親要工作，沒時間管她。

2018年，16歲的小雲在校外打工時，認識了小林（化名），不久兩人多次發生關係，但在2019年5、6月，小雲懷孕後便不再聯繫了。2020年2月29日，小雲在家中將孩子生下。小雲表示，當時沒有人知道自己懷孕，包括她父親以及老師、同學。

當天，小雲在家中自行接產一名嬰兒，因害怕被發現，剪傷嬰兒身體，後又將嬰兒放入衛生間擦地桶的污水內。其父親返家發現，即撥打電話呼叫120急救車。在醫護人員護送小雲前往醫院的途中，小雲父親向醫護人員說明，尚有一名嬰兒在擦地桶的污水內，公安 人員至現場後發現了嬰兒。經鑑定，該嬰兒為女性，生前被傷及頸部致死。

2021年3月，包頭市中級人民法院一審認定小雲犯故意殺人罪，判處其有期徒刑四年。

此後，小雲提起上訴，日前內蒙古高院 作出判決，二審改判小雲緩刑。由有期徒刑四年，改判為有期徒刑三年，緩刑四年。二審判決書提到，本著對未成年人「教育、感化、挽救」的方針，可依法對其從輕處罰並適用緩刑。