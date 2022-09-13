李易峰涉嫖 馮小剛6年前曾吐槽：你忙得過來嗎

馮小剛在活動上與李易峰的一段對話被翻出來。（取材自微博）

中國演員李易峰 以歌手身分正式出道，2009年開始參演影視劇，2016年在電影 「老炮兒」飾演馮小剛的兒子「曉波」走紅，沒想到近日被證實違法嫖娼，昔日馮小剛在活動上與李易峰的一段對話，讓不少人覺得李易峰的桃色事件有跡可循。

電影「老炮兒」當年宣傳時，馮小剛在活動上以「兒子」稱呼李易峰，要他站起來，並詢問：「後邊兒媳婦多嗎？」粉絲大喊：「多！」馮說：「我今天啊，發了一條微博，我說『父親節到了，今天兒媳婦們都好嗎』一瞬間我那評論一萬多人，裡面有8千多是兒媳婦。」接著他問李易峰：「我特別想採訪你一下，你忙得過來嗎？」李易峰回：「最近認識了一個同仁堂的中醫的大師，每天在喝中藥。」馮小剛接話：「而媳婦們的福音。」

現在李易峰被捕消息一出，網路上紛紛出現許多爆料，不僅有他的選妃過程，每次都會安排四、五個女生進入，有時還會一次找二女，玩很大，但卻被吐槽體力差，看來中藥效果不佳。

此外，在電影「老炮兒」的另一男主角吳亦凡 ，也是因為性醜聞把事業全毀，許多網友開啟諧音玩笑，將吳亦凡的「吳籤」綽號拿來引用，表示「現在心情可說是『見易思籤』」。