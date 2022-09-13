李易峰涉嫖 母校連夜撕海報 商店撤立牌

李易峰母校四川影視學院連夜撕下李易峰海報。（取材自微博）

李易峰 多次嫖娼的違法事實確定，華鼎獎組委會12日晚在澳門 宣布，根據「華鼎獎榮譽稱號管理辦法」，決定取消演員李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。李易峰形象崩塌，店面海報及人形立牌被扔到垃圾桶，連母校四川影視學院都連夜撕下李易峰海報。

李易峰母校四川影視學院連夜撕下李易峰海報。（取材自方舟先生v）

據瀟湘晨報報導，2017年5月，李易峰在蘇州參加第22屆華鼎獎時，曾簽署「中國演藝名人社會責任自律宣言」。該獎於2020年12月制定了「華鼎獎榮譽稱號管理辦法」，其中明文規定，華鼎獎榮譽稱號獲得者，如有以下言行，將會被華鼎獎集團撤銷其榮譽稱號並予以公告：1.涉「台獨」、「港獨」、「疆獨」、「藏獨」等危害國家安全；2.因為其他犯罪、違法被依法判處刑罰、行政拘留；3.違背華鼎獎「中國演藝名人社會責任自律宣言」規定，或其他嚴重違反社會道德的行為；4.繼續享有華鼎獎榮譽稱號將會嚴重損害華鼎獎榮譽的言行。

在「華鼎獎榮譽稱號管理辦法」推出不久，華鼎獎便依據其中規定取消了演員鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」、「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」的榮譽稱號。

李易峰人形立牌被扔到垃圾車旁邊。（取材自方舟先生v）

11日晚間，李易峰的代言品牌均已解除合作關係。宣布終止代言的同時，各大廠商還緊急撤下了與李易峰有關的合作海報。網友看後表示：「速度可以。」看來，李易峰失掉的不止是代言，更是人心。

在李易峰的演出節目方面，目前，QQ音樂、網易云音樂、芒果TV，都已下架李易峰作品。

按照此前劣跡藝人產生的影響來看，2022年李易峰主演的兩部待播電影 「操場」、「動物世界2」也將受到影響。

此外，李易峰的母校四川電影電視學院撤下了李易峰優秀校友的宣傳海報和相關的內容。

而在李易峰官方微博的評論下方，一夜之間竟然有30萬人脫粉，這些脫粉的網友也寫下了對李易峰的失望。