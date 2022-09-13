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廣州女拒為弟買房 父母提告索50萬敗訴 網友叫好

中國新聞組／北京14日電
廣州一名女子給表弟買房，沒給親弟弟買房，被親生父母告上法庭。(示意圖，中新社)
廣州一名女子給表弟買房，沒給親弟弟買房，被親生父母告上法庭。(示意圖，中新社)

廣州一名女子因為給表弟買房，卻沒有給親弟弟「同等待遇」，被父母告上法庭，索要50萬人民幣（下同，約7.2萬美元）的贍養費，引起網友熱議。最後法官雖判張女女不必幫弟弟買房，仍須酌情支付一定金額的扶養費。

北京青年報報導，29歲的張女自2歲起，就被父母送到了姑姑家居住，後因經濟條件不佳，父母一直沒有將她接回來，期間也很少聯繫她。多年後，張女事業有成，於是出錢給姑姑家的表弟買了房；沒想到，張女父母認為，女兒也應該給自己親弟弟買一套房子。張女明確表態不會出錢給弟弟買房後，父母心生不滿，將她告上法庭並索要50萬元贍養費。

法院判定，兒子作為成年人，父母不應將買房壓力冠以撫養、贍養之名附加給張女。考慮到張女父母有退休金收入足以安享晚年，而張女從小由姑姑收養，原告未盡到父母撫養的義務，被告需要給付的贍養費，應根據被告的實際情況和原告酌情商定。

新聞上了微博熱搜後，網友紛紛留言評論：「幹的漂亮，生而不養，還得扶弟魔」、「沒有撫養卻要求贍養……真的不能接受」、「父親道德綁架了姑姑，現在還要道德綁架女兒」、「一邊拋棄女兒，一邊又吸女兒的血！當男寶真好」，還有網友給張女出意見：「那就起訴父母遺棄罪，看看法院怎麼判。」

退休金 北京 微博

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