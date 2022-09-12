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廣州女拒給親弟買房 被父母提告索要「50萬贍養費」

中國新聞組／北京13日電
廣州一名女子給表弟買房，沒給親弟弟買房，被親生父母告上法庭。(示意圖，中新社)
廣州一名女子給表弟買房，沒給親弟弟買房，被親生父母告上法庭。(示意圖，中新社)

廣州一名張姓女子給表弟買了房，卻沒有給親弟弟買房，被父母告上法庭，索要50萬人民幣（約7.2萬美元）的贍養費，引起網友熱議。最後法官雖判張女女不必幫弟弟買房，仍須支付一定金額的扶養費。

北京青年報報導，29歲的張女自2歲起，就被父母送到了姑姑家居住，後來因為經濟條件不好，父母就一直沒有將她接回來，期間也很少聯繫她。多年後，張女事業有成，於是出錢給姑姑家的表弟買了房，沒曾想這引發了她與親生父母之間的矛盾。

張女的父母認為，給表弟買了房子，她也應該給自己親弟弟買一套房子。張女也明確表態，自己不會出錢給弟弟買房。隨後父母將其告上法庭索要50萬元贍養費。

法院判定，兒子作為成年人，父母不應將買房壓力冠以撫養、贍養之名附加給張女。考慮到張女父母有退休金收入足以安享晚年，而張女從小由姑姑收養，原告未盡到父母撫養的義務，被告所需要給付的贍養費應根據被告的實際情況和原告酌情商定。

這則新聞12日晚間上了微博熱搜，網友評論：「沒有撫養卻要求贍養……真的不能接受」、「父親道德綁架了姑姑，現在還要道德綁架女兒」、「一邊拋棄女兒，一邊又吸女兒的血！當男寶真好」。

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