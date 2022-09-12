江西永豐靜默居民 竟收到發霉月餅…官方道歉

網友表示，江西永豐政府發放給實行臨時靜態管理居民的月餅中，存在發霉變質的情況。（取材自微博）

有網友反映，江西永豐政府發放給實行臨時靜態管理居民的月餅中，存在發霉變質的情況。日前，官方公眾號「今日永豐」發布消息，對關於部分月餅存在質量問題表示致歉。

在「關於部分月餅存在質量問題的致歉信」稱，在全縣上下齊心抗疫的關鍵時刻，又值傳統中秋佳節之際，縣委縣政府心系廣大人民群眾，採購了一批由江西滕王閣食品公司生產的月餅，發放給實行臨時靜態管理的居民。因部分批次產品存在安全隱患，該公司召回相關月餅產品。縣政府立即採取了措施，通知市民自行作無害化處理，並聯繫了該企業所在地的市監局作出相應處理。溫馨提醒大家切莫食用已發霉變質的月餅，給廣大居民帶來了不便，縣府深表歉意。這件事充分暴露縣府工作人員工作不細緻，沒有把好採購產品質量關，將派縣作風整頓辦核實情況，對相關人員作出處理。

江西滕王閣食品公司網站介紹，該公司前身是江西喬家柵食品有限公司，創建於20世紀70年代，註冊資本5000萬元，集食品研發、生產、銷售為一體，公司主要經營各類月餅、粽子及各類糕點，註冊商標為「滕王閣」。