「錢塘江同志」又立功 協助抓觀潮逃犯

浙江警方在錢塘江觀潮現場逮捕通緝犯。網稱錢塘江是「好同志」。（取材自光明網）

「錢塘江同志 」又立功了！浙江海寧錢塘江觀潮節吸引大批人潮前往，包括慕名前往的通緝 犯與在逃罪犯。警方眼尖，日前又在觀潮現場成功抓捕一名逃犯。

來源：YouTube

光明網報導，日前在錢塘江周王廟段海塘上，兩名警員快步靠近一名黃衣男子，並迅速將其控制，被抓男子一臉錯愕狡辯：「你們抓錯人了吧，我是來看潮的」。

但當警員準確說出他的姓名和犯罪等身份資訊時，他只好坦承。他因慕名錢江潮的雄偉壯闊特意趕到海寧來觀潮，沒想到潮水還沒看到就被抓了。

當地警察 說，最厲害的還是魅力十足的「錢塘江同志」。這一次，它又立功了！網友戲稱，「張學友和錢塘江是兩位好同志」。

此外，今年錢塘江湧潮科考新聞發布會上，公布湧潮全景動態監測的科研成果，發現多處罕見潮景──魚鱗潮。

另據央視新聞報導，科考隊員們使用了10多架無人機，從錢塘江的上游到下游，發現和記錄了多處較為罕見的潮景—魚鱗潮，這是記錄中最大的成果。

魚鱗潮是2021年錢塘江湧潮考察時，科考隊員在上虞東進閘以西附近水域首次發現的新潮景，可謂新晉「網紅」。由於其形成條件較為苛刻且出現時間很短暫，很多生活在岸邊的本地人都不曾見過。

科考組長潘存鴻說，魚鱗潮的形成不但跟潮汐、水下地形有關，還跟湧潮的形態密切相關。「首先必須有兩股潮交叉，兩股潮裡面至少有一股潮是波紋潮，同時這兩股潮在能量上不能相差太多，相差太多形成不了魚鱗潮」。