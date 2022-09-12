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網上八卦紛出 李易峰約砲戴墨鏡？ 嫖娼被抓是因太摳門？

中國新聞組／北京12日電
李易峰（左）曾與馮小剛（中）、吳亦凡（右）合作「老炮兒」。（取材自微博）
李易峰（左）曾與馮小剛（中）、吳亦凡（右）合作「老炮兒」。（取材自微博）

李易峰爆出嫖娼被逮，關於性癖好也被起底，有網紅爆料他曾在約砲時「戴墨鏡辦事」，他還被挖出與女網紅到泰國蘇美島狂歡度跨年夜。另外，網上還有八卦傳出，李易峰嫖娼會被抓，是因完事後不讓妹子搭計程車回家，大半夜要對方騎共享單車，怎知被警察攔下，整件事才曝光。但上述網傳消息均無法證實。

李易峰疑似嫖娼被逮消息曝光後，網紅羅百萬10日在微博發文透露，曾聽聞有一年李易峰與一群老闆、女孩到海南島玩，一群人在KTV唱歌時，李易峰始終戴著墨鏡坐在角落，直到結束後，他與其中一女子開房間，也不肯摘下墨鏡，即使脫了衣服上床，也一樣戴著，讓女方傻眼說：「你把墨鏡摘了吧，我知道你是誰，我不是你們這個圈子的」，據說李易峰後來才將墨鏡摘下來。

「戴墨鏡嘿咻」網路瘋傳，關於李易峰的八卦傳聞一樁樁被起底，還有網友挖出他在2019年被爆與女網紅交往，曾一起飛到蘇美島跨年，女網紅曾稱喜歡上一個「同月同日生」的人，並暱稱對方「54先生」，而李易峰生日正是5月4日，只是女網紅又說「沒和54先生談戀愛」，不禁讓網友猜測兩方應只是砲友關係。

另有網友爆料，稱李易峰跟叫來的妹子「開心」完，因害怕留下紀錄，不敢叫計程車，竟讓對方騎共享單車回家，女方還真的就在大半夜去騎車，怎料在路上遇到巡邏的警察，被攔查詢問跟誰做了什麼，妹子全盤托出，之後李易峰也被叫到警察局，據說李當時全副武裝，但還是能一眼認出是他。

有人質疑內容真實性，爆料者則一派輕鬆表示「真不真的當事人心裡最清楚，聰明沒用對地方」，更酸李易峰如果當初讓妹子正常搭計程車回家，根本不會被警察抓到，而且女方當時穿著一看就是做特殊行業的，所以警察才會一眼看出來。

網友紛紛評論「若要人不知除非己莫為」、「我驚呆了」、「原來被抓是因為摳門」、「不愧是金牛座」、「這姑娘真誠實」、「你讓人老老實實打車就沒那麼多事了」。

李易峰 警察 八卦

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