李易峰涉嫖娼被抓 時尚圈寵兒成毒藥 14代言品牌切割

李易峰代言品牌紛切割。（取材自微博）

中國頂流男星李易峰 涉嫖娼被抓消息被北京 警方證實後，震驚中國演藝圈，李易峰代言的品牌也紛紛發聲明與他切割。據統計，截至11日晚，李易峰代言的14個品牌中，已全部宣布終止與他合作或撤下他的內容，不少李易峰主演的戲劇也搜尋不到。法界人士說，曾擠進富比世 中國名人榜的李易峰，可能還將面臨品牌方要求賠償，時尚圈寵兒的商業帝國恐崩解。

來源：YouTube

綜合報導，據不完全統計，2019年至今，李易峰商業代言多達14個。截至11日晚，真果粒、京都念慈菴、HONMA高爾夫品牌、Panerai沛納海、Prada普拉達、六福珠寶、舒適達、鴨鴨羽絨服、RemyMartin人頭馬、康巴赫廚具、王力安防智能鎖等宣布終止與李易峰的一切合作關係。巴黎歐萊雅護膚、獵聘App、百威金樽官微則已搜索不到代言人李易峰的相關內容。

每日經濟新聞、紅星新聞報導，流量助高的商業代言背後，李易峰也曾是時尚圈的寵兒。在資本版圖上，李易峰旗下關聯公司有兩家，分別為上海李易峰影視文化工作室、東陽橫店李易峰影視工作室，均為李易峰100%持股；此前李易峰曾投資影視公司歡瑞世紀，2016年已退出。

天眼查App顯示，李易峰共關聯7家企業，其中4家為存續狀態，包括上海峰岩文化傳媒中心、上海峰路文化傳媒中心、上海李易峰影視文化工作室、東陽橫店李易峰影視工作室，均為李易峰個人獨資。李易峰並於今年3月、4月註銷了3家公司。

北京市鑫諾律師事務所張中輝表示，藝人出現因嫖娼被抓等違法行為，委託代言合同能否解除、賠償數額多少，合同中都會有約定，或根據有關法律規定執行。至於損失賠償額應相當於因藝人違約所造成的損失，但不得超過藝人一方訂立合同時預見到或應當預見到的因違約可能造成的損失。

李易峰的收入也成了輿論的焦點。在「2017中國百名名人收入榜」中，李易峰以1億7070萬（人民幣，下同，約2464萬美元）收入，力壓黃曉明、劉德華，在眾多明星中排第四。早在2015年，李易峰就擠進富比世中國名人排行榜第九名，收入6900萬元。

李易峰並與上市影視公司歡瑞世紀聯繫緊密，在歡瑞世紀上億財務造假風波裡被牽扯其中，並曾於2015年2月向影視公司借款1800萬元購置房產，並於2017年1月歸還。

此外，2022年李易峰主演的兩部待播電影「操場」、「動物世界2」也將受到影響；其中「操場」改編自湖南「操場埋屍案」。QQ音樂、網易雲音樂等音樂平台也均無「李易峰」的搜索結果。