24小時大逆轉 北京警方證實李易峰多次嫖娼 被行政拘留

李易峰被警方證實涉違法嫖娼。（取材自微博）

中國「男神」級演員李易峰 涉嫖娼傳言不斷，北京 警方昨天證實，35歲的李易峰坦承多次嫖娼，已被依法行政拘留。而在警方通報之前，李易峰10日還在微博 發布「嚴正聲明」強勢「闢謠」，並稱將對涉嫌侵權主體提起訴訟。不料24小時之後，情況大逆轉，其節目和代言產品也迅速全數下架。李易峰闢謠成謠事件被網民稱為「史上最丟人塌房」。

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北京警方的「平安北京」官方微博11日通報，近期，北京警方在偵破一起違法犯罪案件中，查獲演員李某某（男，35歲），該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，警方已對其依法予以行政拘留。這證實網上之前流傳男演員李易峰因嫖娼被拘留的消息。

綜合報導，李易峰出生於四川成都，是知名演員及流行樂歌手。李易峰曾在多部影視劇中飾演警察角色，並為全國檢察機關「法治進校園」活動形象大使，同時為最高人民檢察院拍攝公益影片「青春需要溫暖，呼籲社會關注校園霸凌，也為國家安全部拍攝宣傳片。不過相關代言活動報導，在北京警方證實他涉嫖娼之後已在微博全部消失。

李易峰涉嫖娼事件引發關注，始於連日來網上相關傳言，2日他突然缺席杭州一個品牌宣傳活動，接著央視又將他從中秋晚會中除名，10日網上瘋傳李易峰涉嫖娼被捕，李易峰工作室為此二度火速發聲明澄清「言論均嚴重不實」；李易峰本人也親自發長文，揚言對傳聞提告。但不久聲明和長文全都消失，連文章截圖在微博都無法顯示，再度引發熱議。

中新網報導，李易峰在所發長文裡，言辭「懇切」地發問，「一個公眾人物是如何做到憑空消失15天的？一個公開透明的法治時代誰有本事逃脫違法的後果？」他還稱，「我希望李易峰三個字，是活在自己的影視作品中，是活在作為青年人對這個時代的社會責任中的，是活在一個公眾人物對自己的言行舉目（此處似有筆誤）的擔當中的，而不是活在每天發律師函闢謠，每天跟謊言鬥爭，每天因為莫須有的時間佔用公共資源的虛幻熱度中」。

不過，經過24小時，事件上演大逆轉，李易峰嫖娼的消息在昨天傍晚獲北京官方確認。除了他代言的品牌紛紛宣布和他解除合約外，他曾獲得的華鼎獎官方微博昨晚也發文，取消李易峰「中國最佳男主角」等稱號。