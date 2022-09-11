李易峰澄清文消失 截圖也被封 湖北衛視撤廣告

李易峰在微博發澄清文。（取材自微博）

中國人氣男星李易峰昨天突遭網路瘋傳嫖娼被捕，被央視中秋晚會除名，深夜工作室發聲明澄清「言論均嚴重不實」，李易峰本人也親自發長文。然而工作室聲明和長文在不久後消失，連文章截圖在微博 都無法顯示，再掀熱議。另外，有電視台下架李易峰代言的廣告。

北青娛見報導，李易峰在微博表示，「…我們願意活在無差別的公眾監督之下，偷拍我也習慣了，一些無傷大雅的謠言也習慣默默承受，甚至還能跟朋友們拿這些謠言開開玩笑。但今天『XX門』對我造成的不只是精神上的傷害，還實際影響到我所有正在推進的業務領域，由於謠言是經過『三字男藝人』再到『李易峰』的發展過程，我們沒有辦法對號入座主動回應。而且，原本以為這麼離譜的事情，公眾都有明亮的雙眼，一個公眾人物是如何做到憑空消失15天的？一個公開透明的法制時代誰有本事逃脫違法的後果？但沒有想到的是，謊言愈演愈烈，謠言越傳越廣。…」

李易峰的工作室也表示對於散播相關傳言的微博用戶，已經做了發言存證。

ETtoday報導，時常爆料明星藝人的娛樂博主「吃瓜少女張小寒」，突然發表一則貼文「可能嘴有多硬，打臉就有多痛。」接著網友發現，李易峰長文疑似刪除，工作室聲明也不見了，各個娛樂營銷號轉載發文截圖也遭封禁，無法閱覽，再度令各界心驚。

另外，網路11日凌晨再傳出截圖，內容稱收到湖北衛視緊急通知，所有李易峰代言的廣告要緊急下刊（下架）。