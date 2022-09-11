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才爆涉嫖 人氣男星李易峰又出事了 央視中秋晚會被除名

中國新聞組／北京11日電
李易峰傳又出事。（圖 ： 沛納海提供）
李易峰傳又出事。（圖 ： 沛納海提供）

戲劇男神李易峰之前才爆出疑似嫖妓被逮，事後他直播澄清是因防疫要求才取消活動，不過昨日又瘋傳他出事了，不僅最高檢、華鼎獎、金鷹獎微博都將之前提及他的資訊全消失，連昨晚央視中秋晚會表演也臨時遭刪掉，引起熱議。李易峰工作室晚間發出嚴正聲明，指網上有關李易峰先生個人生活的言論嚴重不實，駁斥謠言。

綜合媒體報導，李易峰原定昨晚在央視中秋晚會獻唱「但願人長久」，但央視下午臨時更動節目單，李易峰遭除名。

網友發現，中國最高檢察院官方微博刪光所有與李易峰有關的訊息，立即躍為熱搜榜首；李易峰曾是「法治進校園」活動形象大使，拍攝反校園霸凌MV。其後，中國電視金鷹獎與華鼎獎也被發現刪光李易峰相關訊息；中共「學習強國」中推薦過李易峰的演出作品，也都搜不到。

今年35歲的李易峰2007年參加「加油好男兒」選秀比賽後以歌手身分出道，出道後即有「國民校草」的封號。2014年，主演電視劇「古劍奇譚」暴紅，2016年，憑藉與馮小剛、吳亦凡合作電影「老炮兒」獲第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎。

2017年，他憑電視劇「青雲志」獲得第22屆電視華鼎獎中國百強電視劇最佳男主角。2018年，他憑藉與周冬雨合作電視劇「麻雀」於中國電視金鷹獎中連奪最具人氣男演員及觀眾喜愛的男演員獎兩項殊榮，成為最年輕的金鷹視帝。

近年李易峰更拍攝如「號手就位」的主旋律劇集，積極轉型；他的微博粉絲人數高達6000萬。

另外，2016年5月27日，李易峰曾駕駛著一輛無掛牌白色蘭寶堅尼撞上了東四環輔路上的橋墩，事發後他並沒有第一時間下車，而是逃離現場，但並未造成人員傷亡，北京警方則證實他並未酒駕，當時李易峰亦被官媒點名批評，但其後李易峰演藝生涯並未受影響。

截至目前為止，最高人民檢察院和央視也並未解釋為何將他除名。近年中國整頓娛樂圈力度加大，不只戲劇題材嚴審，更要求藝人要「德藝雙馨」，符合社會主義核心價值，對於犯法或碰觸政治紅線的藝人封殺從嚴且速度加快。

李易峰原要上央視中秋晚會臨時被除名。（取材自微博）
李易峰原要上央視中秋晚會臨時被除名。（取材自微博）

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