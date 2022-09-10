杭師曾兩度與英女王書信往返獲贈照 也擁查理三世回信

英國女王去世，杭州一名老師拿出珍藏表示，女王曾給他回了兩封信，還送他照片。（取材自微博）

杭州一名楊姓老師從2013年開始給世界政治名流、文體明星寫信，曾收到過伊麗莎白二世、小布希 等名人的回信。其中，伊麗莎白二世曾兩次給他回信，還附上了照片。

錢江晚報報導，楊姓老師說聽聞英國女王 去世消息，深感遺憾。他說2013年他剛入職，第一份工作是輔導員，很好奇在英國是否也有輔導員這種制度？英國的大學教育 是如何做學生工作的？於是就給英國女王寫信。

楊姓老師說，「在這之前，我已經有給世界各地政治名流、文體明星寫信的習慣了。我們這個群體，有個專業詞，叫信蟲。我們通過寫信或寄電郵，和世界各地的政治名流、文體明星對話，也會向他們尋要簽名，我們是簽名收集愛好者。」

三個月後，楊姓老師收到一封英國皇室祕書處代回的信件，「女王說無法提供相應的信息，並表示知道我可能收到信會失望，但祝我未來的工作順利。」

女王寄來的明信片和照片。（取材自錢江晚報）

接到回信以後，他又給女王寫了第二封信表示感謝，也向女王要一張照片作為紀念。這封信也被很爽快地回覆了，女王在回信裡附上了照片，正面是她當時的樣子，反面是她年輕時的照片。

楊姓老師說，「我特意看了信紙上打印出的姓名：Laurence Yang，這是單獨打印給我的，能在他們的回信中看到有專屬自己的印記，也是一種小驚喜，能感受到對方的用心。」

他說，也曾給英國的其它王室和政治人物寄信，當年的查理王子（如今的查理三世）也單獨給他的回信上打了名字。