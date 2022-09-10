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18歲男暑期送外賣484單只獲340元 公司：缺班2天扣900

中國新聞組／北京10日電
餓了麼外送員；圖為示意圖。（取材自電商報微博）
餓了麼外送員；圖為示意圖。（取材自電商報微博）

準大學生小樊暑期找了一份外賣配送員的短期工作，他冒著高溫，穿梭在大街小巷，7月份總共完成了484單外賣配送，但最後拿到手的工資僅有340.8元（人民幣，下同，約49.2美元）。

西安晚報報導，18歲的小樊今年暑假高中畢業，成為一名準大學生，7月他通過招聘App找了一份「餓了麼」外賣配送員的工作，兼職為期一個月。

從7月11日開始一直到8月10日，初入社會的小樊就這樣開始了外賣配送員的工作。「7月份西安持續高溫，孩子最多的時候一天接40多單，從早跑到黑，回到家躺在床上就睡著了，連晚飯都顧不上吃。」小樊的父親說，孩子辛苦點沒什麼，就當是鍛煉了，現在8月份的工資還沒有結算，7月份跑了400多單只能拿到300多元的工資，確實讓他們難以接受。

小樊提供的資料顯示，7月份18天，他一共接單484個，8月份8天，接單242個。7月份的工資條顯示，在扣除車子租金465元、物資扣款245元、墊付保險扣款180元後，小樊最終實發報酬為1296.8元，然而，最後拿到手的工資僅有340.8元。

「餓了麼」西安區域相關負責人方表示，小樊8月份有兩天沒有上班，要扣除900多元的獎勵金，所以最後拿到手的工資就是340.8元，考慮小樊是初入職的高中畢業生，他們經過協商可以補發給小樊。

「這件事對孩子影響挺大的，畢竟這是他第一次走向社會。」小樊的父親說，事發後他曾帶著兒子到涉事站點討說法，並且還向勞動監察部門投訴，希望能給孩子一點鼓勵，讓他正確面對這個問題。

高溫 租金 保險

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