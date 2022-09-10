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男大生暑假送外賣60天賺1.7萬元 暴紅獲50萬點讚

中國新聞組／北京10日電
19歲大學生暑假送外賣，60天賺1萬7350元人民幣。（取材自紫牛新聞）
19歲大學生暑假送外賣，60天賺1萬7350元人民幣。（取材自紫牛新聞）

山東齊河一名19歲趙姓大學生在兩個月的暑假生活中，送外賣攢下1萬7350元（人民幣，下同，約2505美元）的生活費和學費，趙男的媽媽將兒子送外賣的視頻發布，獲得閱讀量超過800萬，點讚量超過50萬，對此，趙男說：「對於網上火起來一事，我不太關注，畢竟跑外賣的出發點就是幫父母分擔一點壓力，沒有想那麼多。」

來源：YouTube

紫牛新聞報導，趙男就讀於山東濰坊工程職業學院，他說，今年7月1日放暑假時申請加入所在縣城的美團齊河站點，成為了一名外賣騎手，「每天早上6時或者7時多出發，一直送到下午3時多，下午5時再送到晚上10時多，60天裡一共送出了3474單。」他說：「原本只是想鍛鍊鍛鍊自己，同時賺點錢為爸媽分擔下生活壓力，沒想到會受到這麼多關注。 」

趙男的父母都是當地工廠的普通工人，加上家裡在縣城貸款買了一套房子，他就想幫父母分擔一些壓力。「父母剛開始反對，後來看我幹得不錯，也就默許了。」

他說：「同學們都知道這事了，還有人聯繫我，說後面的假期要跟我一起幹。」但是，他說寒假自己也計畫在外面打工，至於是不是跑外賣還在考慮中，他也想多接觸接觸其他行業，再增加一些社會經驗。

貸款

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