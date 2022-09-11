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欠薪想奇招 蘭州公交要員工貸款給自己發薪水

記者林則宏／綜合報導
蘭州公交集團負債欠薪出奇招，稱讓員工貸款給自己發薪屬於測試。（取材自蘭州公交集團官網）
蘭州公交集團負債欠薪出奇招，稱讓員工貸款給自己發薪屬於測試。（取材自蘭州公交集團官網）

中國極端防疫作為已衝擊各行各業的正常營運。近日，一封致「蘭州公交集團有限公司職工」的告知書在中國網路引發廣泛關注。國有控股大型公交企業、蘭州公交集團因負債累累已欠薪數月，如今竟突發奇想，要員工自己跟銀行貸款給自己發薪水。

來源：YouTube

不少中國網友留言稱：「哇塞，真有貸款上班，魔幻現實主義世界！」「自己貸款發自己的工資還要給你幹活？？？活久見了啊！」「說國內經濟內循環就可以的，出來聊聊，現在內部矛盾越來越多，再這樣封閉下去，看看什麼時候會出亂子。」

蘭州公交集團8日發布的這份告知書稱，「用於解決2022年6月至9月份職工工資的蘭州農商銀行『金城E貸』薪易貸（專享）定製貸款，由集團公司提供連帶責任保證，並承擔按月結息、到期還本責任。」

天目新聞報導，有職工家屬質疑稱，這是讓職工自己貸款給自己發工資，還要將自己的徵信「搭了進去」。「如果企業自己都因為各種原因辦理不下來貸款，那無法還貸的風險又有誰來承擔？」

針對網傳這份告知書，集團宣傳部人員證實，此告知書屬實，但該方案尚在「測試期」。「我們公司目前共有8800餘名職工，這封告知書只發放給了十幾人，旨在徵求職工的意見。」

該工作人員表示，17年來，企業一直維持低票價（人民幣1元）運行，並積極承擔社會責任，包括發放敬老卡、學生卡等，這其中就讓利近人民幣10億元。

「從2020年開始，受多種因素影響，我們的收入已經無法覆蓋成本，維持不了企業的正常運營」，該工作人員說，今年6月起，公司已近四個月沒有發放職工薪酬。

蘭州公交集團8日發出一份「告知書」，要員工自己跟銀行貸款給自己發薪水。（取材自極...
蘭州公交集團8日發出一份「告知書」，要員工自己跟銀行貸款給自己發薪水。（取材自極目新聞）

上述工作人員解釋，之所以讓職工自行貸款，並由集團還本金及利息，是因為「企業目前負債（人民幣）39億，負債率達72%，已無辦法再申請貸款。」

報導稱，蘭州公交集團在與往來的銀行商議後，才想到用這種辦法。「職工可以選擇不簽，我們現在主要是在徵求職工們的意見，這些方案都還在測試中。」

蘭州市國資委經濟企業改革科人員表示，針對蘭州公交集團發不出薪水的問題，市國資委已成立「風險化解小組」，正在協調資金的問題，「今天（9日），企業已經為每位職工下發了（人民幣）2000元」。

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