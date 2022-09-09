太累懶走路？ 王思聰坐輪椅出遊 穿5萬元球鞋 身邊美女圍繞

王思聰坐在輪椅上，被人推著在遊樂園裡閒逛。（取材自微博）

有網友近日在環球影城 偶遇王思聰坐輪椅出行，身邊還帶著一行美女，看上去十分愜意悠閒。照片中王思聰穿著休閒，身邊眾多美女則在圍在他周圍，穿著清涼、露出大長腿。

影音來源：YouTube

網易娛樂報導，與往常不同的是，王思聰坐在輪椅上，身後還專門有一位穿黑色衣服的男人推著他，有網友也因此疑惑他坐輪椅出行是否是因為受傷。但從網友曬出的照片可以看到，王思聰不僅在輪椅上翹起二郎腿，還從輪椅上站起來，時不時的和身邊的美女們進行交談。有網友發問：「他殘疾了嗎？」底下則有人評論「沒有，只是懶得走路」。

網友們也紛紛表示「坐輪椅的原因大概就是累了不想走路吧」，調侃道「古時候少爺坐轎，現代少爺坐輪椅」「這就是有錢人的快樂嗎，路都不用走了」。

蓋飯娛樂指出，值得注意的是，王思聰雙腿看上去並沒有什麼問題，他甚至還翹起了二郎腿，姿態十分愜意在遊樂園 裡閒逛；還有眼尖網友發現王思聰所穿球鞋價格不菲，一雙要價人民幣5萬3999元（約7782美元以上）。