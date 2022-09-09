上海迪士尼玲娜貝兒 穿「左衽」喪服？業內人士：嚴格說不算漢服

毛絨玩具商品的介紹中，確未提到玲娜貝兒穿的是漢服，但有「中秋特定」「中國風造型」等介紹字樣。（取材自上海迪士尼樂園官方旗艦店）

上海迪士尼樂園 近日推出玲娜貝兒（LinaBell）中秋限定款毛絨玩具，官方旗艦店的商品圖顯示，毛絨玩具身著「荷花刺繡服飾」，前襟向左掩，是「左衽」設計，引發「喪服」爭議。

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極目新聞報導，從消費者收到的實物來看，毛絨玩具款玲娜貝兒穿著的服飾為「左衽」，而同系列的毛絨鑰匙圈款玲娜貝兒，穿著的服飾為「右衽」。

據報導，有文章認為，依照漢族傳統，死者才用「左衽」，玲娜貝兒穿的是「喪服」；也有網友認為，「左衽」的運用場景並沒有這麼狹窄，古代番夷亦是著「左衽」，玲娜貝兒是「洋狐狸」，著「左衽」沒有問題。

上海迪士尼樂園官方旗艦店客服表示，已經對該問題進行反饋，會持續關注。

報導稱，業內一名漢服愛好者表示，穿漢服確實一般是穿「右衽」，這是由漢服的形制決定的；但玲娜貝兒身上的服飾嚴格來說不算漢服，「袖子也不對，充其量就是漢元素」。

事實上，在毛絨玩具商品的介紹中，確未提到玲娜貝兒穿的是漢服，但有「中秋特定」「中國風造型」等介紹字樣。

報導說，據相關論文資料介紹，左衽與右衽是在服飾發展之初，人們為了方便自己所從事的活動而形成了不同朝向。為了右手方便活動，中原地區以右衽者居多；而游牧民族多左衽， 是為了騎射便利。因此古代史籍中的「左衽」，多用來描述少數民族的服飾。