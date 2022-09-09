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又是湘雅二院…誤把蓮子殼當腫瘤 1歲嬰兒險開刀

中國新聞組／北京9日電
孩子嘴裡的黑色「腫瘤」經換了一家醫院檢查是蓮子殼。（取材自中華網）
孩子嘴裡的黑色「腫瘤」經換了一家醫院檢查是蓮子殼。（取材自中華網）

日前被揭發有醫師醫療失德的湖南湘雅二院，最近又傳出誤診引發爭議。有家長發文爆料，孩子嘴裡出現黑色不明「腫瘤」，家長花302元（人民幣，下同，約43美元）到湘雅醫院求診，竟被告知要住院並且手術切除，手術費3萬元（約4325美元），因湘雅醫院沒有床位，家長換了家醫院檢查才發現是蓮子殼。湘雅醫院回應，已接到相關反映，會進行討論研究，並給家屬一個解釋。

來源：YouTube

綜合媒體報導，一位年輕的爸爸發現寶寶口腔裡有異物，是一個黑色的腫塊，看上去非常嚇人，他搜索以後覺得和口腔癌很相似，於是趕緊送往醫院。家長說，看病時醫師診斷孩子右側腹部腫塊，性質待查，先天性胚胎瘤待排，麻醉方式寫的是全麻，要求手術切除，並讓孩子立刻住院。

醫師從孩子嘴裡取出的蓮子殼。（取材自中華網）
醫師從孩子嘴裡取出的蓮子殼。（取材自中華網）

當時湘雅醫院人滿為患沒有床位，家長又帶著孩子去了湖南省人民醫院檢查，醫師在孩子的嘴裡輕輕抹了一下，腫塊居然自己掉了下來。原來孩子得的並不是腫瘤，而是蓮子殼附在孩子上顎。

平常的專家掛號費也就二、三十元，湘雅這位專家，掛號費得要302元。而且這位醫師的態度和醫德，讓家長很失望。而醫師檢查完後開了一張手術單據，一個11個月大的嬰兒，居然要「全身麻醉」。

一位網友調侃說，幸好湘雅床位緊張，否則3萬元花了，得到一個「蓮子殼」，就虧大了。

湘雅二院又被傳出有醫療糾紛，這次疑是誤診。（取材自微博）
湘雅二院又被傳出有醫療糾紛，這次疑是誤診。（取材自微博）

手術 腫瘤

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