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去庫存絕招？ 濟南國企稱買3000套房 公告3天就下架

中國新聞組／北京9日電
山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3000套房，原則要求整棟樓，整院優先。（新華網）
山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3000套房，原則要求整棟樓，整院優先。（新華網）

中國各地為了去化房地產庫存，頻頻放大招。山東省濟南市一家國企近期就宣布，一口氣要買3000套房，原則要求整棟樓，整院優先。然而消息發布後3天，招標公告已從濟南市國資委的官網上被移除，原因不明。

來源：YouTube

據每日經濟新聞網報導，濟南市國資委官網近日同時發布的三份招標公告來看，濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司將在濟南市區收購3000套商品房，用於租賃儲備住房，專案資金來源為自籌資金。

招標公告還顯示，房源性質原則上須為整棟未出售的商品住宅或公寓，可實現封閉管理，整院優先。據啟信寶顯示，濟南城市發展集團資產運營管理有限公司為濟南城市發展集團有限公司全資子公司，實際控制人為濟南市國資委。

在中國招投標公共服務平台上，濟南城市發展集團針對此次採購共發布三則招標公告，發佈日期顯示為8月30日。三則招標公告分別對應曆下區、市中區，槐蔭區、天橋區，曆城區、高新區範圍，各招標公告均表示招標規模為3000套商品房，分批實施。

不過這則公告的壽命僅維持不到三天，濟南市國資委已將公告從官網下架，原因不明，也未說明後續招標工作是否照常進行。 

報導指出，濟南市救房、穩經濟不遺餘力，今年第二季以來，已經陸續鬆綁房地產政策，如放寬限購、交易條件，提高貸款額度。

然而大量的鬆綁政策仍難以扭轉濟南房地產市場長期不景氣的情形。據濟南市統計局公布數據顯示，今年前七個月的住宅交易量年減26.1%，待售面積年增31.2%。至於投資情形，前7個月濟南全市房地產投資金額人民幣1062.1億元，年減7.2%。

房地產 投資 貸款

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