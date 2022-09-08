想為女兒掙公主床 中國工人「帶路」打工遭壓榨 險回不了家

張強的妻子王蘭收到的照片，這是張強的工作環境。(取材自澎湃新聞)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年7月舉了一名中國工人張強（音譯，Zhang Qiang）為例，稱他去年被高報酬吸引，簽署參與了在印尼 「一帶一路 」項目。張強在印尼的待遇不好，被沒收護照和工資，而他之所以願意離鄉背井打拚，是因為他承諾女兒要將掙來的錢給她買張「公主床」。

張強接受自由亞洲電台訪問時表示，疫情 下收入不佳，「朋友介紹出國去印尼，打工半年，一天500塊錢。做滿半年就可以回國。」朋友介紹張強去的，是江蘇德龍鎳業公司的外包公司「榮誠環保工程」。看到待遇條件很不錯，張強決定去幹半年。

張強稱一行人一到印尼，公司就按照出國打工的「潛規則」，把他們的護照沒收了，工作條件也跟一開始說的不一樣。「說一天幹9個小時，到那以後就成9個半小時。晚上要加班，不加班就罰你的錢。廠子你基本出不去，哪裡都有持槍的保安看守，園區也有持槍的人。」

合同期限也變了。「說是半年，到那以後，老闆又說半年回不去。去的時候是說先押一個月的工資，剩下每個月都會結，到那裡就成了第一個月沒給錢，後面都是只給1萬塊生活費。工資要等你做完之後回到家幾個月，才會給你結。」張強說。

張強的住宿環境。(取材自澎湃新聞)

報導說，張強和另外四名工人向中國駐印尼大使館求救無效，之後遇到另一個仲介，以為可以回家，卻又被騙走25萬人民幣。五人第三次嘗試逃跑，坐船偷渡到馬來西亞，被關進移民監獄半年。直到獲熱心人士幫忙聯絡到在中國的家人幫他們購買了回國機票，才先後被遣返回國。

「這一趟出去，折騰了一年，反正每個家庭都花費了十幾萬，現在都在借錢什麽的。」張強說，至今他也沒機會去控告那些誘騙他的勞務中介公司。「我也想去告，但回來以後就面臨各種負債，就上班了。生活壓力太大」。