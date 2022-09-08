我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

想為女兒掙公主床 中國工人「帶路」打工遭壓榨 險回不了家

中國新聞組／北京8日電
張強的妻子王蘭收到的照片，這是張強的工作環境。(取材自澎湃新聞)
張強的妻子王蘭收到的照片，這是張強的工作環境。(取材自澎湃新聞)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年7月舉了一名中國工人張強（音譯，Zhang Qiang）為例，稱他去年被高報酬吸引，簽署參與了在印尼一帶一路」項目。張強在印尼的待遇不好，被沒收護照和工資，而他之所以願意離鄉背井打拚，是因為他承諾女兒要將掙來的錢給她買張「公主床」。

張強接受自由亞洲電台訪問時表示，疫情下收入不佳，「朋友介紹出國去印尼，打工半年，一天500塊錢。做滿半年就可以回國。」朋友介紹張強去的，是江蘇德龍鎳業公司的外包公司「榮誠環保工程」。看到待遇條件很不錯，張強決定去幹半年。

張強稱一行人一到印尼，公司就按照出國打工的「潛規則」，把他們的護照沒收了，工作條件也跟一開始說的不一樣。「說一天幹9個小時，到那以後就成9個半小時。晚上要加班，不加班就罰你的錢。廠子你基本出不去，哪裡都有持槍的保安看守，園區也有持槍的人。」

合同期限也變了。「說是半年，到那以後，老闆又說半年回不去。去的時候是說先押一個月的工資，剩下每個月都會結，到那裡就成了第一個月沒給錢，後面都是只給1萬塊生活費。工資要等你做完之後回到家幾個月，才會給你結。」張強說。

張強的住宿環境。(取材自澎湃新聞)
張強的住宿環境。(取材自澎湃新聞)

報導說，張強和另外四名工人向中國駐印尼大使館求救無效，之後遇到另一個仲介，以為可以回家，卻又被騙走25萬人民幣。五人第三次嘗試逃跑，坐船偷渡到馬來西亞，被關進移民監獄半年。直到獲熱心人士幫忙聯絡到在中國的家人幫他們購買了回國機票，才先後被遣返回國。

「這一趟出去，折騰了一年，反正每個家庭都花費了十幾萬，現在都在借錢什麽的。」張強說，至今他也沒機會去控告那些誘騙他的勞務中介公司。「我也想去告，但回來以後就面臨各種負債，就上班了。生活壓力太大」。

張強目前在一家快遞公司工作，回憶印尼生活，他感到真的如同身陷黑工廠，毫無人身自由，只有上班、下班，不停地幹活，工資也被隨意剋扣。不過，比起那些被逼自殺的，他認為自己已算幸運了。

勞工的家屬提供的工程勞務合同書。(取材自澎湃新聞)
勞工的家屬提供的工程勞務合同書。(取材自澎湃新聞)

印尼 一帶一路 疫情

上一則

20天玩網遊441小時「不符生理規律」 北京玩家被封號

下一則

選任幹部先查「家暴史」 甘肅酒泉新規 網友讚：該推廣

延伸閱讀

南加就業率增 加薪幅度落後全美均值

南加就業率增 加薪幅度落後全美均值
童振源：持美國護照9月12日起入境台灣免簽證

童振源：持美國護照9月12日起入境台灣免簽證
距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」

距今3.1萬年 印尼骨骼遺骸證實為「最早截肢手術」
童振源：台灣很快會開放 美國護照12日起免簽可入境

童振源：台灣很快會開放 美國護照12日起免簽可入境

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？