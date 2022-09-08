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歷3次地震 四川幼兒園師成撤離教科書

中國新聞組／北京8日電
安特幼兒園老師發布的視頻截圖。（取材自中國青年報）
安特幼兒園老師發布的視頻截圖。（取材自中國青年報）

四川瀘定縣5日發生大地震，雅安市漢源縣安特幼兒園的孩子在園長韓越的帶領下，14名老師、165個孩子，用1分40秒時間，全部成功轉移，沒人受傷。幼兒園的監控攝像頭記錄下這些畫面，讓不少網友「看得熱淚盈眶」。其實，這已是從事幼教30年的韓越遇到的第三次大地震，仍會感到「震撼」。而2008年的那場地震，是她永遠的痛。

來源：YouTube

中國青年報報導，2008年5月12日發生汶川大地震，韓越感到地面「晃過來晃過去」，整棟建築像一個「變形的箱子」。她迅速叫醒午睡的孩子們，190多個孩子全部撤離，沒有傷亡。

幼兒園附近一所學校的土牆垮了，她5歲的女兒在那裡上學。韓越至今都還記得，女兒抬頭問她，「媽媽，你怎麼還不來？我是最後一個跑出來的。我覺得你會來接我」。

韓越說，「那是一種本能，作為教育者的本能」「我不是沒想起來女兒，是完全沒有時間去想」。

2021年3月29日，安特幼兒園開展關於地震應急演練活動。（取材自中國青年報）
2021年3月29日，安特幼兒園開展關於地震應急演練活動。（取材自中國青年報）

汶川大地震發生後，幼兒園會不定演練地震、火災逃生。當地的教育部門也對學校的地震演練「抓得非常緊」。

2013年4月20日，四川省雅安市蘆山縣發生7.0級地震。那之後，幼兒園又做了多次演習，並尋求「能不能再快一秒？」。「關鍵時刻，這一秒是救命的」，韓越相信，如果沒有之前無數次的演練、覆盤、優化，就不會有9月5日地震時「教科書式的撤離」。

14名教職工裡，有兩名孕婦。懷孕3個月的陳老師，那天抱著一個孩子就「嗖嗖往下跑」，後來她說，那時她忘記自己懷孕了。

地震後第二天，韓越組織老師給那些情緒不太好的孩子進行了心理疏導。她說，「只有看到地震中的那些孩子，才又一次體會到做老師的使命」。

韓越（右二）在「家長沙龍」中。（取材自中國青年報）
韓越（右二）在「家長沙龍」中。（取材自中國青年報）

地震 教育部

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