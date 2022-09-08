四川地震路斷腸…16人走35公里 抬8旬翁下山

消防隊員將老人固定在多功能擔架上，4人一組輪流抬著老人向山下走去。16人共步行35公里。（取材自微信）

四川瀘定縣9月5日發生大地震 ，定縣得妥鎮天池山村的存民，撤離後發現，村內一位八旬老人和兩名到村裡遊玩的工人失聯。搜救隊派出了無人機發現受困的老人，由於道路中斷，突擊小組步行35公里，將老人抬出村子，安置在安全的地方。

中國消防微信 公號報導，搜救隊從南頭村出發，前往天池山村排查搜救，沒走多遠就發現，震後巨大的落石已將道路完全堵死。消防隊用無人機從南頭村起飛，通過燈光、喊話與被困三人取得聯繫。兩名工人無大礙，已自行脫困，但老人腿部受傷，須要有人進去救援。

甘孜和德陽消防隊組成16人的突擊小組，出發後發現村道已完全看不出原本的樣子，巨大的滾石橫在路中間，不時有碎石從山上滾下。

不斷行進近三個小時後，消防員們終於找到被困老人。老人由於失明，在撤離過程中背部和雙腿不同程度受傷，無法動彈，且已超過20個小時沒有進食。

消防員立即拿出麵包、水等給老人食用，並安排同行醫務人員簡單救治。很多隊員已連續步行超過20公里，早已精疲力竭。但顧不及休息，大家馬上開始著手老人的轉移工作。消防隊員將老人固定在多功能擔架上，四人一組輪流抬著老人下山。

德陽消防隊安排另一支六人隊伍從南頭村出發，與返回的隊伍匯合「交班」。交接時，一塊巨大的石頭從山上滾落而下，隨後小落石不斷，把所有人都驚出了一身冷汗。

最終，經過前後約35公里的徒步，救援隊伍終於抬著老人安全到達南頭村。目前，老人已被轉運到定點醫療機構。