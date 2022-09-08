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20天玩網遊441小時「不符生理規律」 北京玩家被封號

記者賴錦宏／綜合報導
一網遊玩家連續20天441小時打遊戲被封號，控告運營商，法院稱不符人類的「生理規律」駁回。（取材自每日經濟新聞）
一網遊玩家連續20天441小時打遊戲被封號，控告運營商，法院稱不符人類的「生理規律」駁回。（取材自每日經濟新聞）

北京一名網路遊戲玩家因為連續20天玩了441小時，帳號被永久封禁。據每日經濟新聞和現代快報綜合報導，徐某2015年3月註冊了網路遊戲「坦克世界」帳號，一玩就是數年。帳號被封禁後，他將遊戲商告上北京互聯網法院，但法院以「不符人類的生理規律」駁回他的解封申請。

據報導，徐某2021年3月31日登錄遊戲時，發現自己的帳號已被永久封停。他想找客服申請解封，對方稱內部數據顯示，他使用過作弊性質的外掛程式及相關輔助性質的外掛程式，妨礙了遊戲公平性，所以無法予以解封。客服還表示，系統檢查不存在誤封。

於是，徐某將網遊運營商告上北京法院。據報導，裁判文書網公開的判決書顯示，運營商向法院提交了後台數據，證明該玩家存在多次全天連續遊戲行為，最誇張的是，他曾連續20天玩了441小時。一審、二審法院均認為，該玩家的行為不可能由普通人類正常操作完成，嚴重不符合人類的「生理規律」，最終駁回了他要求解封的訴請。

一名玩「坦克世界」12年的老玩家透露：「這是一款對戰遊戲，玩一局10分鐘左右。正常玩的話，精神很緊張，要時刻盯著畫面，隨時注意對手的動向。以前上大學時，我每天玩個幾小時，就會覺得很累。現在，我隔幾天玩個兩三局，大概半小時左右就玩不動了。像徐某這樣連續20天，平均每天玩20多個小時的情況，正常人怎麼可能吃得消？」

北京市第四中級人民法院的法官說，部分玩家為了快速升級常藉助外掛、腳本等作弊軟體達到輕鬆取勝、獲得獎勵的目的，這種行為不符合法律規定的公序良俗原則。

北京

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