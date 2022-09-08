我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查報導曝光後連任失利 賭城官員涉謀殺記者遭捕

英女王伊麗莎白二世身體欠安 查理、威廉趕往探視

三亞老闆代盡孝 中秋扣員工半薪進父母帳戶

中國新聞組／北京8日電
海南三亞一家公司為體現中秋關懷，推出「代盡孝」福利，引發網友關注。（取材自九派新聞）
海南三亞一家公司為體現中秋關懷，推出「代盡孝」福利，引發網友關注。（取材自九派新聞）

中秋將至，海南三亞的一位00後老闆為了體現中秋關懷，特別在公司內推出了「代盡孝」福利，將員工9月份工資的50%作為中秋孝心金，直接打進員工父母帳戶，引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該公司這項「代盡孝」福利內容包含兩個方面：

一、將員工9月份工資的50%作為中秋孝心金，直接打進員工父母帳戶；二、由老闆出資，給每位員工的父母贈送價值1600元人民幣（約230美元）的小罐茶禮盒。

但對於老闆此舉，公司員工多不領情，網上發文吐槽稱，00後當老闆的公司太魔幻了。

網友們也分成兩派，有人認為這老闆很有「儀式感」，有關懷老人的心，也有人認為此舉考慮不周全，工資減半可能會加重部分員工的生活壓力，企業「代勞」員工盡孝，不妨來點實際的，完全沒必要在員工的工資上動腦筋，應該切合老人們的需求上下功夫，而不能只局限於給錢，應該落實法定休假制度，讓員工「常回家看看」更有意義。

網友從法律面看此事，指企業代勞員工盡孝，看似好心，其實是在「辦壞事」。首先，企業每月從員工的月薪中抽出100-300元，屬於無故苛扣勞動者工資行為。對此，勞動者可以拒絕，可以向勞動行政部門舉報，甚至可以以用人單位未足額支付工資為由辭職，要求補足差額和支付經濟補償。

另外從人情面來看，網友提出，就算企業要從月薪中抽出100-300”給員工父母，為人父母者，與其拿到一筆公司強制扣除子女工資後發給的錢，不如子女拿到工資後主動給的錢來得溫暖。

福利

上一則

上海迪士尼玲娜貝兒穿錯衣服 中秋裝「左衽」被指是喪服

延伸閱讀

隔70天 台本土疫情升 再破4萬大關 中秋後單日恐破5萬

隔70天 台本土疫情升 再破4萬大關 中秋後單日恐破5萬

法拉盛10日中秋遊行 放煙火送燈籠

法拉盛10日中秋遊行 放煙火送燈籠
南加就業率增 加薪幅度落後全美均值

南加就業率增 加薪幅度落後全美均值
月餅只送一個 也是中秋

月餅只送一個 也是中秋

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？