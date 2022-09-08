三亞老闆代盡孝 中秋扣員工半薪進父母帳戶

海南三亞一家公司為體現中秋關懷，推出「代盡孝」福利，引發網友關注。（取材自九派新聞）

中秋將至，海南三亞的一位00後老闆為了體現中秋關懷，特別在公司內推出了「代盡孝」福利 ，將員工9月份工資的50%作為中秋孝心金，直接打進員工父母帳戶，引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該公司這項「代盡孝」福利內容包含兩個方面：

一、將員工9月份工資的50%作為中秋孝心金，直接打進員工父母帳戶；二、由老闆出資，給每位員工的父母贈送價值1600元人民幣（約230美元）的小罐茶禮盒。

但對於老闆此舉，公司員工多不領情，網上發文吐槽稱，00後當老闆的公司太魔幻了。

網友們也分成兩派，有人認為這老闆很有「儀式感」，有關懷老人的心，也有人認為此舉考慮不周全，工資減半可能會加重部分員工的生活壓力，企業「代勞」員工盡孝，不妨來點實際的，完全沒必要在員工的工資上動腦筋，應該切合老人們的需求上下功夫，而不能只局限於給錢，應該落實法定休假制度，讓員工「常回家看看」更有意義。

網友從法律面看此事，指企業代勞員工盡孝，看似好心，其實是在「辦壞事」。首先，企業每月從員工的月薪中抽出100-300元，屬於無故苛扣勞動者工資行為。對此，勞動者可以拒絕，可以向勞動行政部門舉報，甚至可以以用人單位未足額支付工資為由辭職，要求補足差額和支付經濟補償。

另外從人情面來看，網友提出，就算企業要從月薪中抽出100-300”給員工父母，為人父母者，與其拿到一筆公司強制扣除子女工資後發給的錢，不如子女拿到工資後主動給的錢來得溫暖。