拒集資送師禮物 廣西家長不想拍馬屁被逼退群

廣西柳州一名家長因為不參與班上集資送老師禮盒的活動，竟然被逼迫退出家長群。（取材自南國今報）

近期各地頻曝家委會（學校家長委員會）「綁架」家長夾錢事例。其中內蒙古有小學的家長委員會要求每名家長捐300元（人民幣，下同，約43美元）裝修教室，事件曝光後，當局要求退款調查。廣西柳州也傳出一名家長因表明不參與集資送禮給教師的活動，被要求退出家長群，引發熱議。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，內蒙古鄂爾多斯有家長近日反映，東勝區第四小學某班家委會組織收款重新裝修教室，當地官方6日回應指，經核查問題屬實，已責令家委會向家長退還所有費用1萬2000餘元，責令班主任作書面檢查。

廣西柳州一名家長因為不參與班上集資送老師禮盒的活動，竟然被逼迫退出家長群。（取材自微博）

另據南國今報報導，教師節快到了，廣西柳州某間學校的班級家長群在班級「家長商量群」裡表示，將由整班家長集資購買禮盒送給三位教師，「金額為每位家長40.72元，隨後財務會發收款碼，請大家及時支持。」

不過，其中一名家長隨即表示「我不參加」。該家長表態後，就有其他人在群組中表示，「鑒於您不願意參加，就沒必要一直在群裡受我們打擾了，家委會在這裡禮貌地請你退群」。

該家長出言反駁，不料卻引來其他家長也出言要求她退出，更寫下「大多數人都隨大流，你不參加是你的自由，我們這個群就是方便大家交流參加活動的，如果不隨大流，請自己退群吧。」

據報導，當事家長自曝，因為她每年都不參加班級教師節送禮，被視為班裡的叛逆家長，為此她表示「我不想拍馬屁，也不想因為這件事而拉上全班的學生」。

極目新聞評論指出，中國教育部 早在2014年就曾發布嚴禁教師違規收受學生及家長禮品禮金等行為的規定，然而家委會公然違反教育部相關規定，甚至排擠「不聽話」的家長，此事值得警惕。