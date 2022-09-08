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選任幹部先查「家暴史」 甘肅酒泉新規 網友讚：該推廣

中國新聞組／北京8日電
市民在廣西南寧市民族廣場觀看反家暴資料。（中新社資料照片）
市民在廣西南寧市民族廣場觀看反家暴資料。（中新社資料照片）

中國甘肅酒泉市多個部門日前聯合制訂「專項行動實施方案」，選任幹部前將先查明「是否曾有家暴行為」，並列入幹部選拔任用的參考依據，公告一出隨即登上網絡熱搜榜，網友紛紛叫好，更有人表示應該將此依據推廣全國。

中國婦女報日前指出，酒泉市13個部門今年年初開展「婚姻家庭糾紛預防化解暨反家庭暴力專項行動」，方案以建設平安和諧家庭為目標，希望能健全完善預防化解婚姻家庭糾紛機制。

方案規定，紀檢監察和組織部門要及時了解掌握黨政機關、企事業單位黨員領導幹部是否存在家庭暴力、侵害婦女兒童權益情況，為幹部選拔任用提供參考依據。此外，還將建立涉嫌家暴人員管理檔案。

中國新聞網報導，近年來中國各地紀檢部門發布的問題通報中，的確有官員被點名曾犯下家暴。例如，去年11月，內蒙古自治區紀委監委發布了6名存在嚴重違紀違法問題黨員領導幹部的「雙開」通報，其中包括此前任內蒙古自治區森林公安局局長的楊俊山。

內蒙古自治區紀委監委的審查調查指出，楊俊山除了有破壞黨的選人用人制度、非法收受他人財物等問題，還背離家庭美德，實施家暴。

是否家暴寫入了領導幹部選拔任用參考，話題一出引來網友熱議。網友評論表示，「語言暴力、冷暴力也要算上」、「最近幾年幹部家暴被曝光的就有很多」、「希望以火箭發射的速度在全國推廣」。

家暴 公安 甘肅

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