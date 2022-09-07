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川震瞬間…老師或牽或抱 1分鐘救270幼童刷屏

中國新聞組／北京7日電
被老師安排蹲在牆角的孩子們。（取材自環球人物雜誌）
被老師安排蹲在牆角的孩子們。（取材自環球人物雜誌）

四川甘孜州瀘定縣5日發生6.8級地震，這兩天一則視頻在網上引起關注。當時，一所幼兒園老師們正在吃飯，晃動開始時，老師們全部不約而同地衝向門外，三步並兩步地狂奔上樓，跌跌撞撞地在晃動中來到午休室，把正在睡覺的孩子叫醒，或抱著、或牽著，帶領孩子們快速有序地穿過教室，撤離到室外安全的地帶。

來源：YouTube

綜合媒體報導，幼兒園園長表示，因為每個月都有一次地震應急演練，幼兒園每位老師都很清楚自己的職責和站位，比如最前面的老師負責帶領孩子安全離開，中間的老師負責維護秩序、防止踩踏，後面的老師要負責檢查是否所有孩子都被疏散。園長說，全園有270個孩子、約40名教職工，大概1分鐘左右就全部撤離到了操場。

老師教起午睡的孩童。
老師教起午睡的孩童。

這樣的快速轉移，在地震發生後並不少見。宜賓市南溪區漢碩幼兒園內，不到30秒鐘時間，老師瞬間起身，把還在床上的孩子抱起，迅速組織30多個小朋友有序撤離。

來源：YouTube

班主任說，我們有三位老師在場。一位老師在前面開門，組織孩子到門外牆角處；我在中間，因為孩子撤離時容易擁擠或摔倒，我就起到一個保護的作用；另外一位老師在後面，查看避免漏掉孩子。「我們班的孩子沒有一個尖叫，也沒有一個亂跑，很安靜地聽指揮，按照老師的指引躲到牆角」。

老師教起午睡的孩童。
老師教起午睡的孩童。

撤離總共不到30秒，過程中，關於發生了什麼事情、下一步要怎麼做，老師跟孩子們都講清楚了，所以地震後，孩子們很淡定的，或許心裡也會有點擔心，但看到老師都陪在身邊，就不覺得慌了。

教師把幼兒連棉被一把抱起。（視頻截圖）
教師把幼兒連棉被一把抱起。（視頻截圖）

在雅安另一所幼兒園裡，老師們正在開例會，突然手機響起了地震預警，她們跑回各自的班裡，趕在地震前撤離所有學生。她們一邊喊醒午睡的孩子，一邊抱著他們往空地跑，「趕緊趕緊，不穿了」；叫不醒的孩子，直接被老師連被子一起抱走，用時1分57秒，127名孩子全部安全撤離。

教室裡的學生被震醒。
教室裡的學生被震醒。
幼兒園教師迅速指揮幼兒撤離。（視頻截圖）
幼兒園教師迅速指揮幼兒撤離。（視頻截圖）

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