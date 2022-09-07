河南「倉庫式」宿舍…80學生1間 僅17個蹲坑

學校安排的80人宿舍（入住前）。（取材自極目新聞）

有家長憤怒反映，河南濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校，竟讓80名學生住在一間「倉庫式」宿舍，消防安全和健康無法保證，令人擔憂。

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極目新聞報導，視頻中，一名家長稱，開學送學生去宿舍時發現，宿舍在一個倉庫內，放置了80張床，因為是剛剛建好，裡面的味道很大、很潮濕，「房頂是用鐵皮瓦弄得，80人一個宿舍，家長都接受不了」。還有家長反映，宿舍門上玻璃還沒有安裝完，床架子上的油漆還沒有幹透、還黏手，80個人的宿舍，廁所蹲坑只有17個。

當地人表示，「學校近幾年名聲挺好的，升學 率挺高的，今年秋季招生 招多了，學校就安排初三學生住在80人的宿舍裡面」，學校新招的初一、初二學生住的宿舍都是8人間、獨立衛浴，安排住80人宿舍的是初三學生。

另一名家長表示，她的孩子已入學上課了，並住進了學校安排的80人間宿舍。對於學校提出的租房安置辦法，該家長表示，學校提出了多個解決辦法都不切實際，其中關於周邊租房安置學生的辦法，學校周邊就沒有房源。另一位家長說，因為初三孩子的學業比較緊張，只能把孩子送到學校先上課，晚上接回家，暫未住進學校安排的宿舍。