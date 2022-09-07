我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

河南「倉庫式」宿舍…80學生1間 僅17個蹲坑

中國新聞組／北京7日電
學校安排的80人宿舍（入住前）。（取材自極目新聞）
學校安排的80人宿舍（入住前）。（取材自極目新聞）

有家長憤怒反映，河南濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校，竟讓80名學生住在一間「倉庫式」宿舍，消防安全和健康無法保證，令人擔憂。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻中，一名家長稱，開學送學生去宿舍時發現，宿舍在一個倉庫內，放置了80張床，因為是剛剛建好，裡面的味道很大、很潮濕，「房頂是用鐵皮瓦弄得，80人一個宿舍，家長都接受不了」。還有家長反映，宿舍門上玻璃還沒有安裝完，床架子上的油漆還沒有幹透、還黏手，80個人的宿舍，廁所蹲坑只有17個。

當地人表示，「學校近幾年名聲挺好的，升學率挺高的，今年秋季招生招多了，學校就安排初三學生住在80人的宿舍裡面」，學校新招的初一、初二學生住的宿舍都是8人間、獨立衛浴，安排住80人宿舍的是初三學生。

另一名家長表示，她的孩子已入學上課了，並住進了學校安排的80人間宿舍。對於學校提出的租房安置辦法，該家長表示，學校提出了多個解決辦法都不切實際，其中關於周邊租房安置學生的辦法，學校周邊就沒有房源。另一位家長說，因為初三孩子的學業比較緊張，只能把孩子送到學校先上課，晚上接回家，暫未住進學校安排的宿舍。

濮陽經濟技術開發區管委會一位工作人員回應稱，市裡領導非常重視此事，目前當地教育部門已介入處理，相關的處理結果需要聯繫當地教育局

學校安排的80人宿舍（入住後）。（取材自極目新聞）
學校安排的80人宿舍（入住後）。（取材自極目新聞）

教育局 招生 升學

上一則

公司發「無能」月餅 員工：被氣到 留言區成了評鑑大會

下一則

初中日文教材插圖驚現「731」…網友促查 被酸文字獄

延伸閱讀

河南小吃店掛豪氣橫幅「送兒去北大」老爸開心歇業一天

河南小吃店掛豪氣橫幅「送兒去北大」老爸開心歇業一天
華郵：河南以食用油 騙取民眾提供自己的人臉數據

華郵：河南以食用油 騙取民眾提供自己的人臉數據
河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉

河南球迷辱掛裁判遺像 中超譴責、球隊道歉
村鎮銀行案 河南警方：已逮捕234人

村鎮銀行案 河南警方：已逮捕234人

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品