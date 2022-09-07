初中日文教材插圖驚現「731」…網友促查 被酸文字獄

初中日語教材中，有圖片上出現「731」。三個數字。（取材自極目新聞）

初中日語教材中，有圖片上出現「731」三個數字，讓人聯想到日本 侵華部隊，引發爭議。有網友表示，希望有關部門能嚴查；也有網友不以為然嘲諷，「文字獄要開始了嗎？」

綜合媒體報導，某出版社的日語教材書上有一幅插圖，四名穿著籃球服的男生，左邊三名男生胸口分別印有7、3、1三個數字。不少網友表示，「連起來就是731，不得不讓人多想」、「為什麽那麽多數字不用，非要用731呢？」

據了解，該圖出自九年級日語全一冊電子課本第96頁，為第7課習題中的一幅插圖。教材版權頁顯示，該教材主要編寫人員有八位，其中三位為巖本雅子、清水昭子、渡邊良康，有網友疑其為日本人。

從事日語校外輔導的吳老師（化姓）表示，初中日語教材是通行版本，他在給學生輔導時也使用過這本教材，但此前並未關注到插圖的問題。

吳老師說，「肯定是不合適的」，插圖上的數字確實會讓人產生不好的聯想，放在教材裡確實不妥當。對於網友關注的日本人參與編寫的問題，吳老師則認為，「這比較正常，一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校」。

不過，也有不少網友留言嘲諷插圖上的數字竟聯想到日軍侵華，「建議把7月31號從日歷上剔除」、「那731路公交是不是得撤銷？」、「取消阿拉伯數字」、「918要到了，又來這一套？」

據了解，侵華日軍第731部隊犯下了細菌戰、人體試驗等戰爭罪行。位於黑龍江哈爾濱的731舊址，是世界歷史上規模最大的細菌武器研究、實驗及制造的基地，是日本侵華期間留存的近現代重要歷史遺跡。