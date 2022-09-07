成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

四川成都一家獨居老人 日前突然去世，村委的工作人員在清理他的現金和存摺的時候，竟發現老人積攢下20多萬人民幣的錢財。看到眾多遺產，老人的一名女性親戚開心大笑，網友感嘆，在金錢面前人性已暴露無遺，這就是現實的悲哀。

來源：YouTube

根據視頻，村委會的人員讓老人的家人來清點遺物，發現老人藏了不少現金和存摺。百元鈔票一張一張夾在書本裡，還有100元好幾張的鈔票捆綁好放在一起，總共20多萬人民幣。

老人的親戚沒有為他的死訊嚎啕大哭，反而為錢財欣喜不已，視頻最後還有人喊：「快找身分證，快找，去銀行取錢！」

成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

很多網友看到這一幕紛紛跟帖留言，表達了自己的看法。河北一位網友留言稱：「這笑聲真諷刺，是對老人的不尊重，更笑出了自己的人品，這些是老人省吃儉用攢下來的錢啊，用得著這麼開心嗎？」

廣東一位網友跟帖回應：「因為她不是人啊，她笑是因為錢落在她手裡了，她要是想到老人活著這麼辛酸，能笑得出來嗎？事實證明人一定要對自己好點，活著有能力享受，千萬別虧待了自己。」