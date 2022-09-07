我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

紐約市公校取消「雪假」 大雪天將在家中遠程上課

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

中國新聞組／北京7日電
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

四川成都一家獨居老人日前突然去世，村委的工作人員在清理他的現金和存摺的時候，竟發現老人積攢下20多萬人民幣的錢財。看到眾多遺產，老人的一名女性親戚開心大笑，網友感嘆，在金錢面前人性已暴露無遺，這就是現實的悲哀。

來源：YouTube

根據視頻，村委會的人員讓老人的家人來清點遺物，發現老人藏了不少現金和存摺。百元鈔票一張一張夾在書本裡，還有100元好幾張的鈔票捆綁好放在一起，總共20多萬人民幣。

老人的親戚沒有為他的死訊嚎啕大哭，反而為錢財欣喜不已，視頻最後還有人喊：「快找身分證，快找，去銀行取錢！」

成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

很多網友看到這一幕紛紛跟帖留言，表達了自己的看法。河北一位網友留言稱：「這笑聲真諷刺，是對老人的不尊重，更笑出了自己的人品，這些是老人省吃儉用攢下來的錢啊，用得著這麼開心嗎？」

廣東一位網友跟帖回應：「因為她不是人啊，她笑是因為錢落在她手裡了，她要是想到老人活著這麼辛酸，能笑得出來嗎？事實證明人一定要對自己好點，活著有能力享受，千萬別虧待了自己。」

浙江一位網友留言：「這種情況就是單身沒有小孩的老人，這些找東西的人都是邊上的叔叔伯伯的家裡人，在這樣的笑聲裡人性展現得淋漓盡致。」

成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

獨居老人

上一則

香港發生嚴重工安意外 一起重機倒塌釀3死6傷

延伸閱讀

20大前清零 中國大規模封控 推「噴霧劑疫苗」

20大前清零 中國大規模封控 推「噴霧劑疫苗」
成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？
成都繼續封城3天 5至7日全市核酸檢測

成都繼續封城3天 5至7日全市核酸檢測
成都居民「雨中罰站」測核酸 系統商與市政府互甩鍋

成都居民「雨中罰站」測核酸 系統商與市政府互甩鍋

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變
美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區
路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大