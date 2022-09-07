川震已74死 堰塞湖成形 土石流蠢動 恐釀地質災害

四川省甘孜州瀘定縣地震造成大渡河一級支流灣東河斷流，形成堰塞湖。當局稱目前該堰塞湖已開始洩流。（視頻截圖）

四川省甘孜州瀘定縣5日發生6.8級強震，截至8日上午8時，已知造成74人遇難，15人失聯，至少200多人受傷。災區已排查地質災害隱患點501處，甘孜州、雅安市已臨時避險轉移安置5萬餘人，官方出動6500名軍警消防人力前往救災。

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綜合媒體報導，這次強震震央位於瀘定縣海螺溝冰川森林公園，震央20公里內有三個鄉鎮，包括磨西鎮、得妥鎮和燕子溝鎮。遇難的74人中，甘孜州38人，雅安市34人。截至6日上午10時，共發生三級及以上餘震10次，其中4.2級一次、3到3.9級9次。

當地道路受損嚴重，震央附近兩條國道及一條省道受損封閉，有4萬多戶停電，3.5萬戶通訊中斷。瀘定、康定、九龍、雅江、丹巴五縣市基礎設施受損嚴重。民房垮塌243間、受損1萬3000多間，公共建築垮塌兩棟、受損142棟，賓館、酒店、民宿等垮塌4棟、受損300多棟。海螺溝景區垮塌酒店的老闆徐先生心有餘悸，稱「從未見過這麼凶的地震 」。

成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站亦受損嚴重，1人遇難、3人受傷，其餘14人均已安全。

甘孜州瀘定縣水利局指出，大渡河一級支流灣東河斷流，形成堰塞湖。已緊急轉移下游甘孜、雅安受威脅區域群眾，目前灣東河堰塞湖已有較大自然洩流。

成都理工大學地災防治與地質環境保護實驗室指出，受本次地震影響，瀘定地震誘發大範圍地質災害概率高，需密切關注高位崩塌滑坡、潰決洪水 風險。氣象部門預報也提醒，未來幾天震區有雨，需密切關注震後滑坡和泥石流災害。

報導指出，瀘定大震並沒有重演汶川地震大量學校倒塌的慘劇。瀘定縣教育和體育局表示，全縣師生平安。當地教師們臨危不亂及時疏散學生，獲得不少網民讚賞。

「全校1000多人疏散完畢僅需約1分鐘。」瀘定縣一位中學教師說，當天中午地震來臨時，學校第一時間先讓學生就近避險。甘孜藏族自治州海螺溝寄宿制小學全校師生40秒左右全部撤離到安全地帶，校長羅太說，「每周一跑」進行地震應急演練，每名師生都熟悉逃生路線」。