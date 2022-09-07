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四川震中村支書帶數十人避險 夜晚殺豬充饑

中國新聞組／北京7日電
四川瀘定縣發生6.8級地震，位於震中磨西鎮一酒店發生垮塌。(取材自封面新聞)
四川瀘定縣發生6.8級地震，位於震中磨西鎮一酒店發生垮塌。(取材自封面新聞)

四川省甘孜州瀘定縣5日發生6.8級地震，造成房屋受損、河道斷流。灣東村村支書何公全帶領數十人轉移山梁等待救援，半夜宰豬煮食充饑，第一線救災的他卻聯絡不上自己的家人。磨西鎮上因為斷網失聯，住在縣城的劉錦因為憂心父親安危，徒步數小時後終於在醫療點迎來團聚。

紅星新聞報導，地震發生的那一刻，何公全和幾名村幹部正在村里的一處位於河溝邊的防疫卡點。聽到「轟轟轟」聲響後，山體出現垮塌。當大地停止晃動後，何公全隨即和其他幹部往村裡跑，道路上全是驚慌失措的村民。

地震過後，何公全發現河道斷流、河壩乾了，他知道肯定是山體垮塌造成了河道堵塞。憂心河水沖垮堰塞體，後果不堪設想。他和其他幹部一起，一邊往山梁上轉移，一邊沿路呼喊群眾一起走。

何公全稱，灣東村戶籍人口700餘人，常住人口497人，地震發生時，能聯繫的人很少。在山梁上，只有兩個人的手機時斷時續有點信號，何公全第一時間將災情向上級進行了匯報。

晚上在山梁過夜時，因為沒有食物，他們在附近找到村民養的一頭100多斤豬現場宰殺。「因為當時條件有限，我們連豬的毛都沒有刮，但為了充饑也沒有辦法」。

何公全說，地震發生後，因為通訊不暢，他一直沒有聯繫上母親和妻子，而他在得妥鎮上學的兩名孩子，至今也沒有聯繫上，但「聽說學校是安全的」。

封面新聞報導，位於震中磨西鎮一酒店發生垮塌。酒店老闆稱有四人被埋，救出三人，另有一人經搶救無效死亡。一位生還者在廢墟中被埋了五小時，被埋的時候支撐她生存的就是自己的孩子。

另外，有對住在磨西鎮青岡坪村、瀘定縣縣城的父女。因為斷網失聯，住在縣城的女兒劉錦選擇了徒步向震中走去。同一時間，青岡坪村的父親陳國平背著被石頭砸傷的母親，朝磨西廣場的醫療點前進。

原來騎車十來分鐘、走路三公里的路程，現在卻變得異常遙遠。通往磨西鎮的路已斷，沒有辦法抵達過橋的地方。還好救援隊和村民就地砍樹搭建簡易的橋。背了近三個小時，陳國平總算把母親背到了磨西鎮廣場上的安置點。

而徒步數小時後，劉錦被皮鞋磨破腳，完全沒有準備的她，當時穿了一雙底子很厚的皮鞋。「腳很快就打起了泡，邊走邊痛」。下午6點17分，離磨西鎮越來越近，劉錦驚喜地接到了爸爸的電話。晚上8點過，她趕到安置點，終於見到爸爸。

四川瀘定地震中，失聯父女在徒步多時後，終於找到彼此。(取材自封面新聞)
四川瀘定地震中，失聯父女在徒步多時後，終於找到彼此。(取材自封面新聞)

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