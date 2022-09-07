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衛星＋無人機馳援 空拍四川地震災區影像救災

中國新聞組／北京7日電
圖為四川甘孜州瀘定縣6.8級地震災後，5日19時的遙感影像圖。（取材自央視新聞）
圖為四川甘孜州瀘定縣6.8級地震災後，5日19時的遙感影像圖。（取材自央視新聞）

四川省甘孜州瀘定縣5日中午12時52分發生6.8級地震，當日13時02分，中國國家航天局對地觀測與數據中心第一時間啟動民商衛星應急響應機制，緊急協調中國資源衛星應用中心及多家商業公司，調度高分3號6星、高分1號D星、高景1號等10餘顆衛星，對地震災區進行緊急成像。此外，國產大型無人機緊急馳援，從高空進行勘查與應急通信保障。

央視報導，其中，高分3號衛星於當天19時11分，成像獲取到震區SAR影像，並第一時間分發給中國國家減災中心、中國地震局地震預測研究所、四川高分中心及當地應急部門和單位，應急部門和單位拿到數據後，第一時間進行分析，以了解災區的受損情況。

報導稱，中國國家航天局將持續調度民商衛星，支持四川瀘定地震防災救災工作，為災情研判決策，提供訊息支持。

另外，6日12時19分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將遙感35號05組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。該衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。

另據大公報報導，地震生發後，「翼龍」-2H應急救災型無人機於15時57分緊急起飛赴當地，18時44分進入任務區，隨即搭建空中應急通信網絡，實時將現場災情畫面回傳，輔助指揮中心調度，為救援團隊集結及施救提供強有力保障。

同時，四川騰盾科創公司的雙尾蠍無人機也於當日18時40分飛抵震中上空，啟動災情廣域巡查並實施公眾通信覆蓋任務，搶險救災指揮和受災群眾手機通信陸續恢復。騰盾科創稱，無人機截至5日20時共計連通5600名手機用戶。

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