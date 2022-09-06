遺體放太平間不到三天收3.8萬 北京天價殯葬罰565萬

遺體停放太平間不到三天，卻收到3萬多元人民幣的帳單。(取材自南方都市報)

今年4月初，有民眾爆料在北京 某三甲醫院太平間停放遺體不到三天，竟被收3.8萬元（人民幣，下同，約5480美元）天價殯葬費，引發熱議。近日，涉案的北京天堂祥鶴殯儀服務有限公司，遭北京市市場監管局因違反「價格法」規定，沒收違法所得109萬餘元，罰款565萬餘元。

有北京市民指，親屬遺體在北醫三院殮房存放三天，殯葬費竟高達3萬8000元人民幣。（取材自微博）

南方都市報報導，今年4月，北京市民鄧先生向媒體報料稱，愛人離世後，親屬將她的遺體送到北醫三院太平間暫時存放。結算費用時，一張3.8萬元的繳費單讓家屬深感不解。

收據單顯示，相關服務項目花樣繁多、名目奇葩。比如沐浴SPA服務5990元，禮儀服務3990元，鋪上金地毯走上不到100米的路，收取1500元的「起靈金光大道」服務費。更離譜的是，還有600元的「供飯服務」。

同一時期，另一位鄭姓女子也反映在北醫三院遇到類似情況。其婆婆在北醫三院去世後被送去太平間停放，三天後家屬需繳近2萬元的殯葬服務費。其中包含5990元的感恩致孝費，800元的鮮花引路費等。

根據原北京市物價局、北京市財政局殯葬服務收費標準，冷凍存屍費三日以內(含三日)每具每日30元；3日至7日每具每日40元；7日以上每具每日50元。而該公司在提供冷凍存屍服務時，明顯高於政府定價，違法所得超過百萬元。

北京日報報導，此前出現不少「天價壽衣」「天價墓地」等同款爆料。事實上，殯葬服務如何收費，法律規定得很清晰。

「殯葬管理條例」提出，殯儀服務人員利用工作之便索取財物的，由民政部門責令退賠；構成犯罪的，依法追究刑事責任。