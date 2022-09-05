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快篩陽性獎勵2000元人民幣？大連某社區：鼓勵主動報備

記者賴錦宏／即時報導
大連市中山區某社區，居民用抗原檢測試劑發現陽性確診後，一次性獎勵2000元人民幣。（取材自一點資訊）
大連市中山區某社區，居民用抗原檢測試劑發現陽性確診後，一次性獎勵2000元人民幣。（取材自一點資訊）

9月4日，遼寧大連，微博網友曝大連市中山區某社區，居民用抗原檢測試劑（快篩）發現陽性確診後，一次性獎勵2000元人民幣（約288.4美元）。 5日，該社區工作人員回應此事，確實存在該政策，因為可能有居民抗原陽性後不敢報備，這麼做主要的目的是鼓勵大家主動報備。

據鳳凰網，據消息稱，大連一社區抗原檢測陽性，獎勵2000元人民幣。這是什麼操作？社區回應來了，確有此事。

新冠病毒抗原檢測是通過抗原和抗體結合反應試紙條上的檢測，方便快捷，一般15到20分鍾即可出結果，但抗原抗體反應因爲會有一些干擾的存在而出現假陽性。方法學上的特異性達不到100%。所以抗原檢測結果不可代替核酸檢測結果，一般如果主動報備之後，會要求民衆在去做正式的單管核酸檢測。

另據人民網，大連市衛生健康委疾控處處長郭璇4日表示：經過全市人民的共同努力，大連市本次疫情傳播勢頭已得到有效控制。

郭璇表示，本次疫情，病毒為奧密克戎BA.5.2.1進化分支，傳播非常隱蔽、速度極快，又通過農貿市場等人員密集場所迅速放大，是大連市自新冠肺炎疫情發生以來衝擊最大、防控難度最高的一次。

「當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，針尖大的窟窿能漏過斗大的風，需要廣大市民繼續以咬定青山不放鬆的韌勁，配合落實各項防控政策。我們還要堅持做到非必要不出門，在外出核酸檢測和去供應保障點採購生活物資時做好個人防護，不聚集、不交談，防止交叉感染。相信有廣大市民的大力支持配合，我們一定會盡快打贏這場戰疫。」郭璇說。

檢測 疫情 新冠肺炎

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