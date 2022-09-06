我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

12歲童玩遊戲一年竟花父母17萬 家裡無法還貸 只能賣房

中國新聞組／北京6日電
12歲男童因打遊戲，一年多時間充值花掉了17萬元。（取材自九派新聞）
12歲男童因打遊戲，一年多時間充值花掉了17萬元。（取材自九派新聞）

重慶九龍坡一名周姓女子準備還房貸的錢不翼而飛，一查才發現是12歲的兒子因打遊戲，一年多時間充值花掉了17萬元。因為還不起房貸，周女和丈夫無奈決定賣房，出去租房住。

來源：YouTube

為了讓兒子遠離遊戲，夫妻倆每天都帶孩子外出體驗，兒子逐漸認識到錯誤，並希望遊戲公司能將錢退回來。目前，平台方正在調查會盡快核實處理。

九派新聞報導，今年2月，周女到銀行取錢，準備還房貸，卻發現卡裡的餘額少了17萬多，「本來有二十幾萬，結果裡面沒錢了，只剩下幾萬塊錢。」周女說。

仔細查看流水帳單後，周女發現其中有很多遊戲消費記錄，消費金額從幾十到幾千元不等。「實在充值太多了，有一天是13個588元的，還有一天一次性充3000元的。」

從2020年11月到2022年2月，遊戲充值金額高達17萬餘元。周女12歲的兒子小陳承認，這是他做的。「銀行卡綁定了微信，他是通過微信轉帳的，我的密碼是換過的，娃兒他也記得。我買東西他跟到一起，他就把密碼記到。」周女說。

報導說，周女說她和丈夫打工的工資不高，卡裡的這筆錢是用來還房貸的，如今兒子用了這筆錢，他們只能將房子賣掉，出去租房住。

為了讓孩子遠離遊戲，周女每天帶孩子外出體驗，兒子這才知道爸爸媽媽賺錢的不容易。「以前確實沒有想過，爸爸媽媽掙錢會這麼辛苦，現在犯這麼大的錯，也曉得我錯了。」 兒子說，「我其實只有12歲，希望這些遊戲公司能把錢退回來。」對此，平台方正在調查會盡快核實處理。

微信

上一則

疫情2年多後首出訪 習近平9.14赴哈薩克

下一則

貴陽多區靜默管理：小心猴子

延伸閱讀

父母在

父母在
租房中文談妥 仍須用中英文寫租約

租房中文談妥 仍須用中英文寫租約
澤西市補助中低收入首購族 9月開放申請抽籤

澤西市補助中低收入首購族 9月開放申請抽籤
勸誘客戶貸款投資 永豐銀遭罰1800萬

勸誘客戶貸款投資 永豐銀遭罰1800萬

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水