12歲童玩遊戲一年竟花父母17萬 家裡無法還貸 只能賣房

12歲男童因打遊戲，一年多時間充值花掉了17萬元。（取材自九派新聞）

重慶九龍坡一名周姓女子準備還房貸的錢不翼而飛，一查才發現是12歲的兒子因打遊戲，一年多時間充值花掉了17萬元。因為還不起房貸，周女和丈夫無奈決定賣房，出去租房住。

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為了讓兒子遠離遊戲，夫妻倆每天都帶孩子外出體驗，兒子逐漸認識到錯誤，並希望遊戲公司能將錢退回來。目前，平台方正在調查會盡快核實處理。

九派新聞報導，今年2月，周女到銀行取錢，準備還房貸，卻發現卡裡的餘額少了17萬多，「本來有二十幾萬，結果裡面沒錢了，只剩下幾萬塊錢。」周女說。

仔細查看流水帳單後，周女發現其中有很多遊戲消費記錄，消費金額從幾十到幾千元不等。「實在充值太多了，有一天是13個588元的，還有一天一次性充3000元的。」

從2020年11月到2022年2月，遊戲充值金額高達17萬餘元。周女12歲的兒子小陳承認，這是他做的。「銀行卡綁定了微信 ，他是通過微信轉帳的，我的密碼是換過的，娃兒他也記得。我買東西他跟到一起，他就把密碼記到。」周女說。

報導說，周女說她和丈夫打工的工資不高，卡裡的這筆錢是用來還房貸的，如今兒子用了這筆錢，他們只能將房子賣掉，出去租房住。

為了讓孩子遠離遊戲，周女每天帶孩子外出體驗，兒子這才知道爸爸媽媽賺錢的不容易。「以前確實沒有想過，爸爸媽媽掙錢會這麼辛苦，現在犯這麼大的錯，也曉得我錯了。」 兒子說，「我其實只有12歲，希望這些遊戲公司能把錢退回來。」對此，平台方正在調查會盡快核實處理。