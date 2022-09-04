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寶馬女醉駕 撞到人拖行1公里 被攔淡定打電話

中國新聞組／北京4日電
涉嫌酒駕的肖女。（視頻截圖）
涉嫌酒駕的肖女。（視頻截圖）

網傳一寶馬肖姓女駕駛醉駕不知自己撞到人，將被撞者一路拖行一公里，直至被湖南婁底交警攔下；這名女駕駛既不聽從交警指令，長時間不下車不熄火，也不配合酒精測試，坐在車裡就一直打電話。

影音來源：YouTube

遠薦報導，當時交警正在夜查醉駕，發現一車輛異常，攔停後震驚發現車輛左側居然有一人掛在車上；被害者就掛在她的左前輪之下，頭朝下，一動不動，褲子攪進了車輪裡，導致其下半身衣不遮體。肇事女子從容淡定、穩穩坐在車內，甚至都沒有探頭看一眼底下的受害者。

在多位交警的催促下，女駕駛從副駕駛的位置下車，氣定神閒地跟交警辯論；一位交警實在氣不過了，一把抓住她把她拉到前輪旁邊，怒斥「你還是個人嗎？」

據報導，肖姓女駕駛疑似是酒後駕車，與前方謝女駕駛的二輪電動車追尾相撞，謝女衣褲被卡入轎車左前角；受害人謝女暫時沒有生命危險，但因面部朝下被拖行，擦傷嚴重，恐有毀容的危險。

天目新聞報導指出， 湖南婁底市公安局交警支隊工作人員稱，已將此交通事故上報市局，經鑑定，涉事肖姓女駕駛酒精含量124.51mg/100ml，確定是醉駕肇禍，已經被行政拘留。

女騎手就掛在寶馬女司機座車的左前輪下，頭朝下，一動不動，褲子攪進了車輪裡，導致其...
女騎手就掛在寶馬女司機座車的左前輪下，頭朝下，一動不動，褲子攪進了車輪裡，導致其下半身衣不遮體。（取材自天目新聞）

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