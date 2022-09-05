黃碼進不了醫院 黑龍江婦流產 夫討公道 怒控書記沒人性

實名舉報人在舉報文後附上的證件。（取材自鳳凰網）

黑龍江省大慶市一名90後小伙蘇光宇實名舉報日前懷孕妻子就醫，因核酸檢測 被拒醫院門外，導致流產，全因沒用人性的街道書記失職，大慶市則成立調查組進行全面調查。

據網傳舉報文，蘇光宇2日以實名舉報，舉報沒用人性的人，「我媳婦（李婷婷〉9月2日上午始流血，肚子疼的厲害，到馨民苑社區，秦主任給開了證明去醫院，到醫院因掃碼是黃碼，被擋在門外，醫院讓我們跟社區聯繫，最好把碼變回來，才能進醫院。」

蘇光宇說，「我在12：01分給社區秦書記，秦書記沒接，12：02分給社區費主任打電話，她跟我說變碼社區沒有權限，有好心人把街道于書記的電話給我，我12：28分打通了于書記的電話，于書記跟我說你們小區都已經變回綠碼了，如果你的沒變，可能是把你的信息搞混了。」

「我跟他說，我在醫院著急看病，能不能幫我把碼變過來，于書記滿口答應，我中間打了3次電話催促，他一直都在說，正在辦理，等到1：33分，我再次打電話，已經打不通了，關機子。」

蘇光宇氣憤的說，「我想問問，這個于書記，你，有人性嗎？你有兒女嗎？你知道什麼叫害怕著急和無助麼？我們把變碼的希望都寄託你身上，你辦不了可以說你辦不了，為什麼中間拖了我將近一個半小時？這一個半小時我們被擋在醫院門口是怎麼過來的？心力交瘁，特別無助，碼搞混了，不是領導的失職嗎？因為你的失職讓我的孩子沒了，因為你的疏忽和不管不顧，差點要了我妻子的命，你還是人嘛？你配當人嗎？」、「我是個大老粗，我沒錢沒勢，但我是人，我會心痛，你讓你的人民寒心了，我的孩子沒了，我什麼都不想要，我只想討個公道。」