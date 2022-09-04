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「巴黎貝甜」上海封城時賣糕點被重罰 網友不平聲援：良心企業

中國新聞組／北京5日電
巴黎貝甜在疫情期間未經許可違法從事食品生產經營活動，被上海市市場監管局罰款58.5萬元。（取材自紅星新聞）
巴黎貝甜在疫情期間未經許可違法從事食品生產經營活動，被上海市市場監管局罰款58.5萬元。（取材自紅星新聞）

上海封城期間，南韓知名麵包連鎖店「巴黎貝甜」平價賣糕點援助民眾，被市場監管局以在疫情期間未經許可違法從事食品生產經營活動，重罰58.5萬元(約8.5萬美元)，消息一出輿論炸鍋，網友紛展開聲援，讚店家在疫情期間未漲價，是良心企業。上海市監局回應民意，將予以從輕處罰。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上海4月疫情封控持續，周邊社區對糕點產品的需求增大，巴黎貝甜遂以平價出售麵包，累計生產團購糕點套餐400套（共4種套餐），每種套餐售價125元（人民幣，下同）至170元不等。當事人生產經營上述團購糕點套餐的違法所得共計5萬8500元。

但因為麵包是在老虹井路100號「巴黎貝甜」培訓中心製作的，與之前拿到的許可證上核准的生產、經營地址為景聯路759號不同，被指涉嫌未經許可從事食品生產經營活動，8月底被上海市場監管對其處以沒收物品、沒收違法5.85萬所得、並罰款58.5萬，罰款是其所得利潤的10倍。

「巴黎貝甜」被罰消息傳出，在網路迅速引發討論，網民幾乎一面倒的批評該處分，稱該麵包店在疫情期間未漲價，許多人都靠著團購糕點過日子，是良心企業。並批評上海官方放著疫情期間許多惡意漲價、團購物資腐爛情況不查卻處罰良心店家，「不可使為眾人抱薪者凍斃於風雪中」，呼籲官方撤回處分。

也有許多網民表示要買麵包聲援巴黎貝甜：「等我下班就去買」、「以後路過一定買」還喊出口號「眾生皆苦，巴黎貝甜」、「對上海人來說，巴黎貝甜是在幫忙，這份恩情不會忘記」。

對此，上海市市場監管局回應稱，在「巴黎貝甜」案件中，辦案部門考慮了企業違法行為的持續時間、涉案金額等實際情況，依據「食品安全法」法定最低幅度給予從輕處罰。案件尚在法定行政復議和行政訴訟權利救濟期間，企業可以通過法定程序提出異議，我們將積極妥善做好相關工作。

疫情 封城 利潤

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