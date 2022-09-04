北京知名律所以「不講紀律」為由辭退 青年律師輕生

北京達輝律師事務所是北京的一所律師事務所。 （取材自百度百科）

網傳一名本科畢業於中國人民大學、清華大學法學院2017級法律碩士的青年律師，疑因被北京 達輝律師事務所以「使用百度 網盤保存文件，不講紀律，欠缺職業素養」為由辭退後，於8月31日自殺。據報導，達輝律所對應屆畢業生起薪達每個月3萬元（人民幣，下同，約4348美元），但工作內容相對超高強度，目前律所尚未說明此事，但青年律師之死已在網上被熱議。

綜合觀察者網、法度law等報導，這位青年律師之死，是他的姊姊在網上爆料。這名男子的姊姊說，弟弟生前很優秀，活潑開朗，待人接物得體周到，但自從進入達輝律所工作後，壓力大到很少看到笑容，吃飯休息的作息也很不規律，8月上旬還因為並不嚴重的工作失誤直接被達輝律所辭退，辭退後，因工作原因導致弟弟久久不能釋懷，在8月31日凌晨自殺。

男子的姊姊稱，曝光此事主要是希望大家能關注到這件事，讓弟弟走的不要太委屈。

據報導稱，達輝律所是一家應屆生月薪能給到將近4萬的律所。這名青年律師之死，引來不少網民哀悼，並稱「履歷優秀，承受能力相對一般，太可惜了」。男子的研究生導師，清華大學法學院教授、副院長、博導程嘯在朋友圈寫道「真不知道他工作的這個達輝律師事務所是一個什麼樣的單位？竟能讓一個讀書的時候非常陽光樂觀的孩子走上絕路」，「希望同學在天堂不再辛勞」。

據報導，達輝律所在業內被認為在業內「紅圈所」之列，就是以高薪著稱的頂端的存在。達輝律所的發展模式，用高薪（應屆每月3萬起，以後每過一年薪酬漲12萬）吸引頂尖法學院的畢業生。但律所薪酬成本高，傾向於用高強度的工作和壓力匹配相應的薪酬。相較北京一家律所招聘實習生一個月3000塊的要求，達輝的給薪仍讓不少年輕人嚮往。

只不過，並非進了律所就萬事大吉，效率才是硬通貨，有產出才有參與利益分配的資格，在精英雲集的紅圈所，難度係數指數 級增加