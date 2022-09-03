我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

液態氫燃料外洩 NASA阿提米絲1號試射二度中止

戈巴契夫告別式低調 民眾瞻仰遺容獻花悼念

長沙湘雅二院又曝事故 男住院1個月疑遭延誤亡

中國新聞組／北京3日電
陳女士的兒子在湘雅二院病亡。（取材自華商報）
陳女士的兒子在湘雅二院病亡。（取材自華商報）

湖南省長沙中南大學湘雅二醫院日前剛傳出副主任醫師劉翔峰遭舉報「醫德敗壞」並涉嫌嚴重違法，如今又被爆涉嚴重過錯，致34歲男子死亡。男子在家中是獨子，他的母親指控，兒子住院一個月花費54萬元（人民幣，下同，約7.8萬美元），因醫師延誤手術時機病亡，她維權兩年多，醫院仍卸責。

來源：YouTube

華商報報導， 2019年11月25日，陳女士34歲獨子肖磊因患感染性心內膜炎，主動脈瓣不僅長贅生物，而且狹窄伴有關閉不全，衝著名氣，她將兒子從湖南省人民醫院轉院湘雅二醫院。

陳女士表示，家屬明確要求轉到心血管外科做手術，醫院明知病程持續至少一周以上，已出現心衰，應當盡快手術治療，但由於延誤手術時機，兒子在重症監護室22天病重不治身亡。

此後，家屬先後申請醫療事故技術鑑定。2020年11月，長沙市醫學會認為手術與最終預後相關性不明，不能定性。2021年12月，湖南省醫學會認為中南大學湘雅二醫院醫療行為存在嚴重過錯，直接導致肖磊死亡，構成一級甲等醫療事故，醫方負主要責任。

事故鑑定書。（取材自上觀新聞）
事故鑑定書。（取材自上觀新聞）

陳女士為此在2022年初將湘雅二醫院起訴到長沙市芙蓉區法院並立案，民事還沒有判決。「法院提出做司法鑑定，從4月份等到現在，已經快5個月了。」

陳女士表示，兒子走時，孫子才3歲多，兒媳聽到這個消息，人也走了。因為兒子這個事，老伴太傷心了，也和我離婚了。」一個人要帶孫子，還要為兒子維權，陳女士坦承自己子煎熬中堅持。

中南大學湘雅二醫院工作人員表示，「醫院有沒有責任，一切等法院的判決。」醫院支付10萬元是法院的裁定。不存在延誤治療的情況。

陳女士說：「我兒子是做生意的，兒子走後，帳全部由我來承擔，他做生意欠了上百萬的債，有3家已經把我告上法院，把我的帳號凍結了。法院說我接收了兒子的房子，就應該接手他的債務。我現在每個月給他們三家每家1000元，慢慢陸續還債。」「我每月退休金是2800元，法院看到我的實際難處，提出在司法鑑定期間，要求醫院先支付我10萬元，醫院拖了兩個月，到6月才付給我。」

手術 醫學 退休金

上一則

解放軍發布國際宣傳影片 意圖塑造維護世界和平形象

下一則

中官方：汽車出口進入高速增長 新能源車十年增長86%

延伸閱讀

罕見… 11月大男嬰腎臟長「2顆1.5cm結石」

罕見… 11月大男嬰腎臟長「2顆1.5cm結石」
MLB／本季只打一場 天才小史等同報銷

MLB／本季只打一場 天才小史等同報銷
攝護腺肥大 微創手術降風險 雄風依舊

攝護腺肥大 微創手術降風險 雄風依舊
涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼

涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼

熱門新聞

凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
中國無人機日前進入台外島金門烈嶼防區，低飛到崗哨前拍攝。（取材自微博）

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

2022-08-30 23:45
美國駐北京大使伯恩斯貼出的排隊篩檢照，引起不少討論。（圖／截自伯恩斯推特@USAmbChina）

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

2022-09-01 08:45
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19

超人氣

更多 >
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘
台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車
香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來

香蕉買太多怎保鮮？她分享1招延長美味 眾人讚：學起來
不是不報時候未到 賈永婕轉發這新聞哭「還是有天理」

不是不報時候未到 賈永婕轉發這新聞哭「還是有天理」