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妻子出車禍 男子開車趕回家悲痛到四肢抽搐 網友揪心

中國新聞組／北京3日電
男子被送上救護車。(取材自都市快報)
男子被送上救護車。(取材自都市快報)

浙江麗水高速交警日前接到報警，有人說自己開不了車，交警趕到現場，一輛車車門開著，駕駛座一名50多歲的男子靠在椅子上，攤著雙手一直哆嗦著，腿也不由自主地顫抖，呼吸急促，頻頻喊著，「我只能到老婆那去！」、「要等我啊！」原來是男子的妻子出車禍，她正開車往家裡趕。

來源：YouTube

都市快報報導，男子一直喊「我要回家！」，說自己不想去醫院，想繼續趕回去。民警不斷安慰男子「不要激動，不要激動」，讓他放慢呼吸。急救車上的醫師推斷該男可能是緊張導致，民警就在醫護人員指導下，先對司機採取急救措施，對他雙腳進行按摩，拍他背部安撫他的情緒，但司機還是呼吸急促，甚至還出現幾次暫停情況。

在麗水南收費站和120急救車交接，把男子抱上救護車。民警也跟著救護車到了麗水市人民醫院。

民警跟男子家人聯繫，才知道該名男子是江西九江人，在浙江溫州打工，妻子在江西老家，當天男子接到家裡電話，說妻子出車禍了，傷勢很嚴重，他就趕緊開車往家裡趕，開到半路，家人又傳來消息說妻子可能不行了，他聽到後瞬間崩潰，因為太難過又著急，人開始發抖，手腳不聽使喚，無法再開車，就把車停在收費站緊急停車帶那，自己打電話報警。

據報導，經過醫師檢查，男子心臟等沒問題，渾身抽搐和呼吸急促是因為傷心過度引發的症狀。

消息在網路上發布後感動大批網友，紛紛評論，「這是多麼相濡以沫的婚姻啊」，「這是心痛到極致了啊，希望他老婆平安」，「這一定是一對非常恩愛的夫妻！福禍同當，苦喜同享」。

但不幸的是，該男的妻子當晚不幸去世。當天，妻子騎電瓶車在街上被一輛車所撞，傷勢嚴重，送到醫院搶救，但最後還是去世了，才40多歲。

男子呼吸急促，頻頻喊著，「我只能到老婆那去！」，「要等我啊！」。(取材自都市快報...
男子呼吸急促，頻頻喊著，「我只能到老婆那去！」，「要等我啊！」。(取材自都市快報)

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