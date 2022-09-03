海南大學教師拒戴口罩 行拘10日+被炒魷魚

海南大學一名教師在全員核酸時與醫護人員發生口角，被警方拘留10日還被該校撤銷其教師資格。（視頻截圖）

海南大學一名季姓教師因接受核酸檢測 時不戴口罩 ，又將所攜帶物品放置核酸檢測桌上，被醫護人員制止後指責威脅醫護人員，日前被海口警方依防疫 法規處以行政拘留10日的處罰。海南大學也公告撤銷季某教師資格。

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綜合媒體報導，一則網傳視頻顯示，海南省海口市一男子在核酸檢測時，不配合佩戴口罩，光著膀子拿著瓶子就過去了，並將所攜帶物品放置核酸檢測桌上，醫護人員稱不能放，兩個人就發生口角，該老師直呼醫護人員不專業，還指責威脅醫護人員。海口警方表示，該男子已被海口警方依法作出拘留10日處罰。

海南大學近日通報，8月28日，該校季某因不配合核酸檢測造成不良社會影響。根據「事業單位工作人員處分暫行規定」、「教育部關於高校教師師德失範行為處理的指導意見」等相關規定，撤銷季某教師資格，將其列入教師資格限制庫，降低其崗位等級。 海南大學情況通報。（取材自界面新聞 ）

據了解，海南大學是海南雙一流高校，後來這位老師意識到了自己的錯誤。

這項處分引來不少網民討論， 「早就說過了，這疫情之後會有很多奇妙的事情出現。」、「法盲！還給你一個驚嘆號」。有人質疑「有點過了吧」，「海南大學是海南雙一流高校，懲處應更謹慎。」