殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

安徽省驚傳一起殺妻埋屍案，15年前，張姓男子與楊姓妻子發生口角後，憤而殺害對方，再將遺體埋在後院，並在埋屍處建了一棟3層大樓鎮壓亡妻。直到今年7月，張男才親自揭露此事，警方到現場挖掘遺體時，竟發現埋屍處藏著一塊紅布條，令人不寒而慄。

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大河報報導，15年前，當時34歲的楊女突然與娘家人失去聯繫，楊女公婆告訴前來尋女的楊女父母「你女兒跟人家跑了」，楊女丈夫則稱妻子到上海看望弟弟楊鋼了。

報導指出，楊女是安徽省霍邱縣朱港鄉人，1995年和張男相識並戀愛，婚後育有一子。2007年5月，楊女向家人哭訴，她和丈夫感情不和睦，公公婆婆也經常惹是生非，還對她又打又罵，楊女父母卻無奈表示，娘家人不便多管閒事，只好勸說女兒幾句，怎料這竟是楊女最後一次與家人通話。

由於女兒長時間失聯，楊女的父母便前往男方家尋找女兒，張男先是謊稱妻子到上海探望弟弟，後來又說妻子與人私奔，令楊女家人心生疑慮，擔心楊女可能遭遇不測，於是到附近的警局報案，但因證據不足，最終不了了之。

不過，家人從沒放棄尋找楊女，直到今年1月，這起案件才受到安徽省省長王清憲的關注，警方隨即成立專案小組調查張男一家。7月21日，張男向警方坦承，他在15年殺害楊女並埋屍老家後院，而該處在2016年蓋了一棟3層大樓，租給別人開超市。