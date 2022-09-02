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海底撈遭爆豬肚雞湯用粉料泡的 網友酸「想養生卻喝下添加劑」

中國新聞組／北京2日電
海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（視頻截圖）
海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成。（視頻截圖）

海底撈熱賣的豬肚雞湯傳出湯底是用粉料沖泡而成，而且粉料中的添加物還含有一些有害物質，對此海底撈回應指出，豬肚雞火鍋有專門的底料，湯底是事先做好的，因為供應量比較大。對於植脂末和氫化植物油的添加，客服表示，所有的產品都是按照國家相應的標準去做的，都有國家食品安全認證。

來源：YouTube

新浪財經報導，有網友發文稱，在海底撈吃豬肚雞火鍋時，因鍋底口味淡，要求店員加料，店員拿來粉料包進行添加。粉料包上寫著「風味固體飲料」，該網友認為粉料包的配料表中「植脂末」和「氫化植物油」是對身體不好的添加物。上面兩項添加物早年主要用於即溶咖啡，因其速溶性好且可以增香提味。

據了解，北京地區的海底撈豬肚雞全鍋底的價格是人民幣94元，深受大眾的喜愛。不少網友在大眾點評上留言，吃火鍋前必喝湯。上述新聞爆出之後，有網友表示，「本想養生，沒想到喝的竟全是添加劑」。

另據光明網報導，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，植脂末又稱奶精，其主要成分包括葡萄糖漿、乳粉等，被廣泛應用於奶茶、咖啡、烘焙食品等領域。「如果海底撈豬肚雞火鍋鍋底粉料包的成分含量均符合國家食品安全標準，則不會對人體產生危害。」

海底撈豬肚雞用粉料泡含有害添加物，公司緊急澄清符合食品安全認證。（路透資料照片）
海底撈豬肚雞用粉料泡含有害添加物，公司緊急澄清符合食品安全認證。（路透資料照片）

不過，多位業內專家對於植脂末、氫化植物油等成分存在的潛在危害也做出了提示。浙江大學醫學院附屬第一醫院營養科副主任醫師王磊曾指出，植脂末如果過多的使用，可能會導致出現心腦血管疾病，增加心臟病的誘發率。中南大學湘雅三醫院副主任醫師劉敏也曾表示，適量使用植脂末有一定的好處，但長期過量食用可能存在一定的危害，如導致肥胖、降低記憶力等。

劉敏指出，「青少年、孕婦等特殊人群應特別注意。若青少年攝入過量的植脂末，可能會影響其中樞神經系統的發育，抑制前列腺的合成；孕婦攝入過多的植脂末，則可能會通過胎盤，或者母乳被人體吸收，不利於胎兒發育等。」

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